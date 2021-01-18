 
17:30 14 января 2021Новости
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TheatreHD покажет семь спектаклей Дмитрия Чернякова

News_detailed_picture© TheatreHD

В 2021 году проект TheatreHD представит в кинотеатрах и онлайн семь русских опер, поставленных режиссером Дмитрием Черняковым в Москве, Париже, Берлине, Брюсселе и Лионе.

В программу специального проекта «Дмитрий Черняков: русская опера» вошли «Руслан и Людмила» Глинки, «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Иоланта/Щелкунчик» и «Евгений Онегин» Чайковского и «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича.

Показы оперы «Снегурочка» (с 17 января) и оперно-балетного диптиха «Иоланта/Щелкунчик» (с 7 февраля) пройдут на большом экране в кино.

В онлайн-секции TheatreHD/Play с 20 января можно будет увидеть «Евгения Онегина». Также там будут доступны записи опер «Руслан и Людмила», «Царская невеста», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Сказка о царе Салтане». Даты начала показов этих спектаклей будут объявлены дополнительно.

Кроме того, 16 января совместно с телеграм-каналом «Трапеция c голыми боярами» проект TheatreHD начнет серию онлайн-дискуссий, посвященных показам русских опер в постановке Дмитрия Чернякова.

В первой встрече под названием «Взгляд изнутри» примут участие постоянные соавторы режиссера — художницы по костюмам Елена Зайцева и коуч Любовь Орфенова. В числе спикеров также будут певцы, работавшие с Черняковым — Ильдар Абдразаков, Максим Пастер, Александра Дурсенева. Ведущие дискуссии: Ая Макарова, Татьяна Белова, Юлия Бедерова.

Дискуссия пройдет на платформе Zoom. Начало в 20:30 мск, участие бесплатное, регистрация — здесь.

Спецпроект «Дмитрий Черняков: русская опера» реализуется совместно с арт-объединением CoolConnections



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