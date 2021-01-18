В Екатеринбурге пройдет выставка Евгения Стрелкова

Евгений Стрелков. Триада а.д.с. 2020 (фрагмент) © Екатеринбургский музей изобразительных искусств

29 января в Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется персональная выставка нижегородского художника Евгения Стрелкова «Икс-Гибриды».

Как сообщает сайт музея, экспозиция представит весь спектр работы Евгения Стрелкова в формате книги художника.

Герои Стрелкова – первые волжские и сибирские путешественники, натуралисты XVIII века, прожектеры и реформаторы XIX века, физики и генетики недавнего прошлого. Каждому из заинтересовавших его событий или персон художник посвящает авторскую книгу, которая часто включает медиа: анимационный ролик, видео, слайд-фильм или графический звук.

На выставке «Иск-Гибриды» можно будет увидеть ранние проекты и работы последних десяти лет, связанные с художественной интерпретацией научного поиска. Названия разделов экспозиции — «Образцы», «Слепки», «Препараты», «Гибриды», «Пробы», «Сплавы» — напомнят об исследовательской природе творческого метода Стрелкова, отмечают организаторы выставки.

«Выставка посвящена феномену гибрида и вариациям его проявления в повседневной жизни, культуре и науке, — пишут они, — В оптике Стрелкова это понятие приобретает множественную интерпретацию. Оно может быть представлено как знак, демонстрирующий синтез культур ("Китайская грамота", "Эфемеры"), как следствие неразумного вмешательства человека в природу ("Сирены: Каскад"), как практики современной нейрогенетики ("Мушиный квартет", "Аудиобинокуляр") или как ожидание скорого возникновения новых видов живых организмов ("CyberNeuruFauna"). Гибридность проявляется также в соединении разных печатных техник и авторских стилей, а кроме того — в самом исходном материале, так как научный поиск сам по себе является гибридом традиции и инновации. Такого рода "пятнистость" любого научного труда подчеркнута художником в парадоксальных сочетаниях архаичной и новаторской графики».

Выставка Евгения Стрелкова «Икс-Гибриды» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств продлится до 17 апреля.







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