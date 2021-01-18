 
13:24 14 января 2021Новости
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Онлайн-программа «Эшколота»: Целан, Деррида и «Песнь моря»

News_detailed_picture© The British Library

До конца января культурно-образовательный проект «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис» проведет в онлайн-формате обсуждение книги Даниэль Коэн-Левинас «Как стих становится евреем: Целан и Деррида» и лекцию о «Песни моря».

  • 20 января в 20:00 — «Черновицкий хронотоп»
    (совместно с издательством Jaromír Hladik Press)

    Обсуждение русского перевода книги Даниэль Коэн-Левинас «Как стих становится евреем: Целан и Деррида» в контексте многоязычной литературы межвоенных Черновцов с участием Игоря Булатовского, Валерия Дымшица и других.

    Во второй части вечера — концерт избранных «Буковинских песен» Леонида Десятникова в исполнении пианиста Павла Домбровского с предисловием музыкального критика Алексея Мунипова.

    Бесплатная регистрация — здесь.

  • 25 января в 21:00 — «"Песнь моря". Текст и легенды вокруг него»
    (совместно с культурным центром «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме)

    «Песнь моря» (15-я глава книги Исход), повествующая о самом внушительном из библейских чудес, расцвечена в раввинистической повествовательной традиции (агаде) невероятным количеством легендарных подробностей и дополнений в духе «творческой филологии».

    В своей лекции профессор библеистики Авигдор Шинан проанализирует несколько наиболее интересных агадических мотивов: противоборство Моисея с морем, спасение утопающего фараона, а также судьбу костей Иосифа, сопровождавших сынов Израиля на пути из Египта в Ханаан.

    Бесплатная регистрация — здесь



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