Онлайн-программа «Эшколота»: Целан, Деррида и «Песнь моря»

20 января в 20:00 — «Черновицкий хронотоп» (совместно с издательством Jaromír Hladik Press) Обсуждение русского перевода книги Даниэль Коэн-Левинас «Как стих становится евреем: Целан и Деррида» в контексте многоязычной литературы межвоенных Черновцов с участием Игоря Булатовского, Валерия Дымшица и других. Во второй части вечера — концерт избранных «Буковинских песен» Леонида Десятникова в исполнении пианиста Павла Домбровского с предисловием музыкального критика Алексея Мунипова. Бесплатная регистрация — здесь .

25 января в 21:00 — «"Песнь моря". Текст и легенды вокруг него»

(совместно с культурным центром «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме)



«Песнь моря» (15-я глава книги Исход), повествующая о самом внушительном из библейских чудес, расцвечена в раввинистической повествовательной традиции (агаде) невероятным количеством легендарных подробностей и дополнений в духе «творческой филологии».



В своей лекции профессор библеистики Авигдор Шинан проанализирует несколько наиболее интересных агадических мотивов: противоборство Моисея с морем, спасение утопающего фараона, а также судьбу костей Иосифа, сопровождавших сынов Израиля на пути из Египта в Ханаан.



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