Дэнни Бойл экранизирует историю Sex Pistols

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В марте британский режиссер Дэнни Бойл приступит к съемкам шестисерийного сериала о панк-группе Sex Pistols, который выйдет на американском телеканале FX.
Как сообщает BBC, сериал основан на воспоминаниях гитариста Sex Pistols Стива Джонса «Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol».
Джонса в сериале сыграет австралийский актер Тоби Уоллес, роль фронтмена группы Джона Лайдона — британец Энсон Бун, снявшийся в военной драме «1917», роль бас-гитариста Сида Вишеса, умершего в 1979 году от передозировки героина, — 17-летний Луи Партридж, известный по детективу «Энола Холмс» (Enola Holmes).
Также сообщается, что в роли модели и актрисы Памелы Рук, иконы панковского стиля 1970-х, снимется звезда «Игры престолов» (Game of Thrones) Мэйcи Уильямс.
Представляя свой проект, Дэнни Бойл рассказал, что собирается проследить путь Джонса от «героя своего времени» — малограмотного подростка-клептомана — до одного из лучших гитаристов всех времен.
«Представьте себе, что вы вламываетесь в мир "Короны" и "Аббатства Даунтон" вместе с приятелями и во всю глотку орете свои песни, лопаясь от ненависти к тому, что этот мир олицетворяет. То время было точкой прорыва на поверхность британской уличной культуры, когда на сцену поднялась простая молодежь. Они давали волю своему гневу, одевались по своей моде. Всем приходилось на них смотреть и их слушать, все их боялись или пытались им подражать», — цитирует режиссера ТАСС.
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