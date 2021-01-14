Музей архитектуры открывает лекционный сезон

© Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

14 января лекторий Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева открывает новый сезон, посвященный истории русской и зарубежной архитектуры. Лекции будут проходить в онлайн-формате на платформе Zoom.

Первым начнется авторский цикл лекций научного сотрудника Музея архитектуры, заведующего сектором Биографического словаря архитекторов, специалиста по русской архитектуре XVIII века Кирилла Постернака «Архитектура русского барокко», который позволит слушателям проследить ход развития русского барокко от его предшественника, «нарышкинского стиля» конца XVII века, через эксперименты петровского времени к расцвету елизаветинского барокко середины XVIII века и его постепенному угасанию после воцарения Екатерины II.

15 января состоится первая лекция цикла «Современная архитектура Европы», посвященного изучению опыта последних двадцати лет европейской архитектуры. Предлагаемый слушателям материал будет структурирован по географическому признаку. «Пройдя» с Запада на Север, Восток и Юг Европы, лектор — искусствовед, специалист по архитектуре советского модернизма Никита Иващенко — остановится на наиболее характерных примерах современной архитектуры общественных зданий в разных странах Европы.

С 4 февраля по 11 марта пройдет лекционный цикл «Москва Константина Мельникова», подготовленный научными сотрудниками Музея Константина и Виктора Мельниковых.

Также в программе циклы лекций «Готическая архитектура» (7 февраля — 4 апреля, лектор — искусствовед, научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства Марина Позднякова), «Древнегреческая архитектурная скульптура: восприятие, семантика, контексты» (10 февраля – 10 марта, лектор — кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ Надежда Налимова) и «Искусство Флоренции» (12 марта — 16 апреля, лектор — кандидат искусствоведения, научный сотрудник кафедры всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ, специалист по искусству эпохи Возрождения Марина Лопухова).

Подробная информация обо всех лекционных циклах нового сезона опубликована на сайте Музея архитектуры. Лекции платные, стоимость одного билета составляет 200 рублей для всех категорий граждан.







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