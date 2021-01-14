Фильм «Дэвид Боуи. Человек со звезды» покажут в «Пионере»

© «Пионер»

16 января в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма Гэбриела Рэнджа «Дэвид Боуи. Человек со звезды».

Начало в 16:50, фильм представит музыкальный критик Лев Ганкин, редактор книги «Почему Боуи важен». После показа директор по спецпроектам кинотеатра «Пионер» Егор Сенников обсудит фильм с музыкальным журналистом, шеф-редактором раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денисом Бояриновым и специальным корреспондентом издания «Холод» Юлией Дудкиной. Вместе со зрителями они будут говорить о том, что для нас сегодня значит творчество Боуи, о его наследии и феномене рок-звезд.

«Дэвид Боуи. Человек со звезды» (Stardust, Великобритания, 2020)

Режиссер: Гэбриел Рэндж

Авторы сценария: Кристофер Белл, Гэбриел Рэндж

Оператор: Николас Д. Ноуленд

Композитор: Энн Никитин

В ролях: Джонни Флинн, Марк Мэрон, Джена Мэлоун, Дерек Моран, Энтони Флэнеган, Джулиан Ричингс, Аарон Пул, Моника Паркер, Райан Блэйкли, Горд Рэнд

Возрастное ограничение: 18+



Синопсис: 1971 год. Яркая музыка, яркая мода... Дэвид Боуи уже выпустил свой знаменитый хит «Space Oddity», однако следующий его альбом оказывается непонятым широкой публикой. Находясь в творческом поиске, Боуи прилетает в США. Именно путешествие через Америку вдохновляет его на создание образа Зигги Стардаста, пришельца, который прилетел на Землю с космически-популярной группой «Пауки с Марса». Это было настолько безумно, что сработало и сделало из Дэвида Боуи настоящую мировую звезду.



Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU