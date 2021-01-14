Фильм «Дэвид Боуи. Человек со звезды» покажут в «Пионере»

Обсценный Мандельштам
Павел Успенский о стихотворении «Я скажу тебе с последней…»14 января 202170
16 января в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма Гэбриела Рэнджа «Дэвид Боуи. Человек со звезды».
Начало в 16:50, фильм представит музыкальный критик Лев Ганкин, редактор книги «Почему Боуи важен». После показа директор по спецпроектам кинотеатра «Пионер» Егор Сенников обсудит фильм с музыкальным журналистом, шеф-редактором раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денисом Бояриновым и специальным корреспондентом издания «Холод» Юлией Дудкиной. Вместе со зрителями они будут говорить о том, что для нас сегодня значит творчество Боуи, о его наследии и феномене рок-звезд.
Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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