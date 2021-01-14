На «Винзаводе» откроется выставка Анастасии Кузнецовой-Руф

Анастасия Кузнецова-Руф. Вишневый сад © Предоставлено пресс-службой Центра современного искусства «Винзавод»

С 26 января в галерее «Файн Арт» на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве будет проходить выставка Выставка художницы Анастасии Кузнецовой-Руф «Так никто не делает».

Выставка готовилась более двух лет, Анастасия Кузнецова-Руф представит на ней 19 новых картин. Большинство картин написаны в 2020 году.

Как отмечают организаторы выставки, произведения Анастасии Кузнецовой-Руф насыщены обилием аллегорий, ее картины — это шкатулка с секретом, они многослойны, и за первым, бросающимся в глаза, сюжетом, всегда следует еще, еще и еще один.

«Даже если прочтение зрителя расходится с моим первоначальным замыслом — это интересно и ценно для меня, так как в этом взаимодействии идей и переплетении восприятий я вижу проявление чуда искусства», — говорит художница.

Анастасия Кузнецова-Руф работает в технике вирированной живописи, используя минимальный набор средств — не более двух художественных материалов: уголь или угольный карандаш и один цвет темперы или акрила. С 2012 года выставляется в галерее «Файн Арт». Работы художницы находятся в частных коллекциях Австрии, Швеции, Бельгии, Германии, Ирландии, Израиля, Франции, Италии, России и в Государственном музее Пекина.







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