Фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Москве

С 18 января по 12 февраля на семи московских площадках состоятся концерты Второго Зимнего международного фестиваля искусств. Художественный руководитель фестиваля – Юрий Башмет.

Среди участников фестиваля Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Всероссийский юношеский симфонический оркестр, ансамбль Soqquadro Italiano, биг-бэнд Игоря Бутмана, дирижеры Юрий Башмет и Клаудио Ванделли, скрипачка Патрисия Копачинская, пианисты Давид Фрай и Ксения Башмет, виолончелист Иштван Вардаи, гитарист Нико Кук, актеры Михаил Пореченков, Елизавета Боярская, Евгений Миронов и Сергей Гармаш.

В программе 12 вечеров, они пройдут в Концертном зале имени П.И. Чайковского, Большом зале консерватории, Концертном зале «Зарядье», Московском международном доме музыки, МХАТе имени М. Горького, театре «Современник» и Башмет Центре.

Фестиваль откроется 18 января в зале «Зарядье» премьерой музыкально-литературной композиции «Есенин и Маяковский», а его центральным событием станет концерт в день рождения Юрия Башмета, который состоится 24 января в Зале Чайковского.

«Этот год очень многому нас научил, в том числе — ведь ситуация с концертными залами постоянно меняется. Но несмотря на то, что все мы сейчас переживаем это непростое время, связанное с ограничениями по коронавирусу, мы приняли решение, что фестиваль обязательно должен состояться. Он даже начнется чуть раньше, чем в обычно, за неделю до моего дня рождения. Но и 24 января, конечно, традиционный концерт будет. И он снова будет очень особенным», — говорит Юрий Башмет.

На концерте выступят Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, а также Максим Венгеров (скрипка), Ефим Бронфман (фортепиано), Ксавье де Местр (арфа), Матиас Герне (баритон) и Мария Бараканова (меццо-сопрано).

Полностью программа Второго Зимнего международного фестиваля искусств приводится на его сайте.







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