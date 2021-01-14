Фонд Александра Сокурова поддержит конкурс «Региональное кино России»

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1 февраля станут известны победители конкурса «Региональное кино России — 2021». Их документальные фильмы запустит в производство в 2021 году Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)».
Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер».
Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» проводится в 2020-2022 годах среди начинающих кинематографистов со всей страны. В 2020 году на конкурс было подано 335 проектов игровых полнометражных фильмов. Проект победительницы Тины Мастафовой снят в Кабардино-Балкарии и сейчас находится на стадии монтажа, в прокат фильм выпустит кинокомпания «Пионер».
Второй конкурсный год охватывает документальное кино. Из 227 проектов короткометражных фильмов будут выбраны до 5 лучших, авторы которых получат полную административную и финансовую поддержку Фонда «Пример интонации».
В экспертный совет, который 1 февраля выберет победителей, входят режиссеры Вадим Абдрашитов и Виктор Косаковский, а также журналист Андрей Лошак.
Председатель редакционного совета Маргарита Капрелова отмечает, что среди игровых сценариев превалируют темы любви и взросления героев, а в документальных проектах выделается заметная доля работ, посвященных заботе родителей о детях с проблемами здоровья, работе благотворительных организаций и фондов.
Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» проводится при поддержке Фонда президентских грантов, участии Фонда Владимира Смирнова и киностудии «Ленфильм»
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