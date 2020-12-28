Премия Сергея Курёхина объявила победителей

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26 декабря в онлайн-формате прошла церемония объявления луареатов Премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина за 2019 год.
Церемония вручения премии в этом году включала виртуальный перформанс в технологии дополненной цифровой реальности, видеофильм, включения с ведущими и лауреатами премии за 2019 год. Трансляцию можно посмотреть на странице премии.
Приз в виде фигуры деревянной ветви в этом году был подготовлен лауреатом Премии имени Сергея Курёхина за 2018 год, художником Владимиром Селезневым.
Премия присуждена в десяти номинациях.
Гран-при получил мультидисциплинарный проект «Фауст. Лабор» Ника Хамова и театра АХЕ. Проект, аккумулирующий многие жанры и идеи уличного искусства и доступный для понимания всех возрастов и предпочтений, представляет собой спектакль с элементами «нового цирка», интерактивного шоу, музыкального концерта (авторская музыка Дениса Антонова) и магического аттракциона объектов.
Приз за лучшее произведение визуального искусства получила Ольга Тобрелутс с проектом «Транскодер: до и после медиа в абстракции». В своем проекте художница провела живописный эксперимент: создав трехмерное абстрактное изображение в программе Майя, она перенесла его на холст методом классической стадийной живописи, доказав, что исходный цифровой код подсознательно может считываться человеческим мозгом независимо от желания человека. Проект говорит о некоем глобальном изменении восприятия в целом и формировании нового визуального кода.
В номинации «Искусство в общественном пространстве» награжден Красил Макар за проекты 2017–2019 годов. Уличные росписи екатеринбургского художника демонстрируют оригинальную и свободную интерпретацию техники урало-сибирской домовой росписи XVIII–XIX веков и в процессе рождают public-art проект, выходящий за рамки традиционной живописной техники и превращенный в трехмерные надувные скульптуры.
Приз за лучший кураторский проект получили Ирина Актуганова и Анна Аполлонова за проект «Новая Антропология». Проект представляет собой сотрудничество ученых и художников с целью создания художественных произведений, осмысляющих и проблематизирующих технологическое развитие в области биологии и физиологии для экспозиции Музея Академика Павлова в Павловских Колтушах — первом научном городке России, расположенном в 7 км от Петербурга.
Лучшим медиаобъектом признан проект «Город Ноль» группы «Куда бегут собаки» (Наталия Грехова, Алексей Корзухин, Ольга Иноземцева, Владимир Булатов). Это массив лифтовых шахт разной высоты. Их пространственная организация напоминает город, в котором роль каждого здания состоит только в вертикальном перемещении. «Город Ноль» оказывается четырехмерной координатной структурой, бесконечно измеряющей саму себя и свои границы в поисках способов увеличения времени как главного ресурса для «ничего».
В номинации «Лучший текст о современном искусстве» премия присуждена Наталье Хрущевой за работу «Метамодерн в музыке и вокруг нее». Автор рассматривает академическую музыку в свете концепции метамодерна, показывая, как возвращение аффекта превращается в приход новой тональности и мелодии, постирония — в радикальное упрощение языка и игры с банальным, а осцилляция — в сверкающий кристалл новой меланхолии и новой эйфории.
В этом году была учреждена новая номинация Science Art Project. Приз в этой номинации получил ::vtol:: за проект «Гость», который представляет собой циклическую систему из трех роботизированных механизмов, взаимодействующих c небольшими железными метеоритами и моделирующую момент «прибытия» метеоритов на землю.
Приз почетной музыкальной номинации SKIF (музыкальный экспериментальный проект) вручен Егору Забелову. Один из самых оригинальных и признанных аккордеонистов в мире, Егор Забелов — композитор, автор музыки к фильмам и театральным постановкам, виртуоз, чья работа столь же очаровательна, сколь и изобретательна.
В номинации «Коллективные переживания» приз получила группа «Север-7» за «Lost & Found North-7 Expedition». Название номинации отсылает к идеям самой группы. Инсталляция, которая была открыта в круглом зале музея M HKA в сентябре 2019 года, отсылает к идее «Музея в музее»: воссоздания воображаемой экспозиции мобильного музея группы «Север-7» как самоорганизованной «институции» внутри другой институции — музея M HKA. Основную содержательную часть инсталляции при этом составили материалы архива группы «Север-7»: видеодокументация перформансов и акций, а также видеоарт, созданный на основании архивных материалов специально для проекта, фотографии, афиши и плакаты, костюмы и другие артефакты.
Специальный приз Французского института вручен Владимиру Абиху и его проекту «Thousands of Poetry Hide». Проект был создан во время пребывания Владимира Абиха в Китае, в городе Чэнду. Преодолевая языковой барьер при помощи Google Translator, художник обнаружил, что приложение пытается распознать иероглифы не только в тексте, но и в траве, цветах, зданиях, улицах, картинах, во всем окружающем мире.
Проекты лауреатов и номинантов премии представлены на сайте Центра Курёхина.
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