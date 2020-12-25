Present Perfect Festival 2021 пройдет в июле

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Объявлены даты проведения фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect 2021 года. Фестиваль состоится в Петербурге с 23 по 25 июля.

Об этом сообщают организаторы фестиваля, петербургский коллектив промоутеров, музыкантов и диджеев Roots United.

Они с оптимизмом смотрят в будущее и планируют фестиваль с учетом различных возможных сценариев.

«Опыт 2020-го показал, что сплоченное комьюнити и ответственное стремление быть вместе — сильнее любых обстоятельств. Благодаря общим усилиям нам удалось провести летний фестиваль осенью, открыть собственный музыкальный двор и на два месяца забыться на берегу Невы, став примером несгибаемой веры в собственное дело», — говорит идеолог Roots United Дмитрий Агалаков.

Первый тираж билетов на Present Perfect Festival 2021 уже поступил в продажу на сайте фестиваля.







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