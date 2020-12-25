Идет сбор средств в поддержку «Петербургского театрального журнала»

© Марина Дмитревская

Общероссийское независимое издание «Петербургский театральный журнал» нуждается в помощи в связи с затоплением и гибелью части тиражей. COLTA.RU призывает своих читателей поддержать журнал.

Реквизиты для денежных переводов опубликовала главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская:

1.

АНО «Петербургский театральный журнал»

ИНН 7826079670 КПП 784101001

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

БИК 044030704

кор.сч. 30101810200000000704

р/с 40703810739040000081

2.

карта Сбербанка 5469 5500 3153 9031 Марина Юрьевна

Затопление редакционного склада «Петербургского театрального журнала» началось вечером 23 декабря и продолжилось на следующий день. В результате были повреждены или уничтожены сотни книг и журналов, из-за замыкания электросети сгорели два компьютера. Одна только стоимость погибшего тиража книги «Театр Резо Габриадзе как художественный феномен», выпущенного издательством «Петербургского театрального журнала», составляет 150 тысяч рублей.







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