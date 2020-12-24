«Инклюзион» проведет российско-британскую образовательную программу

Педагог Школы социального театра, куратор петербургского «Инклюзиона» Юлия Поцелуева © Мария Павловская

С 11 января по 12 февраля Центр творческих проектов «Инклюзион» организует серию вебинаров по менеджменту, продвижению, методикам преподавания и взаимодействию с обществом инклюзивных театральных проектов. Вебинары будут вести профессионалы инклюзивного и социального театра из Великобритании и России.

Цель образовательной программы «Learn Together» — обмен опытом между российскими и британскими специалистами инклюзивного искусства, неформальное общение, знакомство с актуальными зарубежными и российскими методиками преподавания, организации и продвижения инклюзивных проектов.

Среди ведущих вебинаров легенда британского инклюзивного театра, соавтор открытия XIV Паралимпийских игр в Лондоне и художественного руководителя британской театральной компании Graeae Theatre Company Дженни Силли, неслышащий хореограф, создатель проекта «Deaf Men Dance» Марк Смит, исполнительный директор Graeae Кевин Уолш, создатель театра Lusores и куратор Лаборатории нового театра Александр Савчук, режиссер, создатель инклюзивных спектаклей и куратор Инклюзион.Школы в Новосибирске Анна Зиновьева, педагог Школы социального театра и куратор петербургского «Инклюзиона» Юлия Поцелуева.

К участию в образовательной программе приглашаются педагоги, актеры, режиссеры, менеджеры, специалисты социокультурных проектов и социальных организаций, в сферу интересов которых входит инклюзивный и социальный театр.

Вебинары будут проходить на платформе Zoom с переводом на русский и русский жестовый язык. Участие бесплатное.

Программа проводится при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках программы UK-Russia Creative Bridge 2020-21







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