«Инклюзион» проведет российско-британскую образовательную программу

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С 11 января по 12 февраля Центр творческих проектов «Инклюзион» организует серию вебинаров по менеджменту, продвижению, методикам преподавания и взаимодействию с обществом инклюзивных театральных проектов. Вебинары будут вести профессионалы инклюзивного и социального театра из Великобритании и России.
Цель образовательной программы «Learn Together» — обмен опытом между российскими и британскими специалистами инклюзивного искусства, неформальное общение, знакомство с актуальными зарубежными и российскими методиками преподавания, организации и продвижения инклюзивных проектов.
Среди ведущих вебинаров легенда британского инклюзивного театра, соавтор открытия XIV Паралимпийских игр в Лондоне и художественного руководителя британской театральной компании Graeae Theatre Company Дженни Силли, неслышащий хореограф, создатель проекта «Deaf Men Dance» Марк Смит, исполнительный директор Graeae Кевин Уолш, создатель театра Lusores и куратор Лаборатории нового театра Александр Савчук, режиссер, создатель инклюзивных спектаклей и куратор Инклюзион.Школы в Новосибирске Анна Зиновьева, педагог Школы социального театра и куратор петербургского «Инклюзиона» Юлия Поцелуева.
К участию в образовательной программе приглашаются педагоги, актеры, режиссеры, менеджеры, специалисты социокультурных проектов и социальных организаций, в сферу интересов которых входит инклюзивный и социальный театр.
Вебинары будут проходить на платформе Zoom с переводом на русский и русский жестовый язык. Участие бесплатное.
Программа проводится при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках программы UK-Russia Creative Bridge 2020-21
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