Объявлены даты и площадка Cosmoscow 2021

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9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином дворе с 10 по 12 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Cosmoscow, у ярмарки, как и в этом году, будет «гибридный» формат: наряду с Гостиным двором она будет проводиться на платформе Cosmoscow Online на официальном сайте ярмарки cosmoscow.com.

Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 9 сентября. Прием заявок для участия российских и международных галерей откроется в январе.

Ярмарка-сателлит blazar пройдет с 8 по 12 сентября в Музее Москвы. В ней смогут принять участие не только галереи, но и молодые художники в начале карьеры, работающих независимо, а также образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. С февраля по май пройдет open call.

Маргарита Пушкина, основатель и директор ярмарки Cosmoscow:

«Вызовы времени мотивируют нас находить новые решения и постоянно развиваться. В 2020 году мы не только смогли сохранить за собой статус международной ярмарки, но провели расширенный выпуск Cosmoscow, впервые представив ярмарку онлайн. Это позволило привлечь внимание большей аудитории и упросить выбор произведений искусства для наших посетителей, так как все работы и цены на них были в открытом доступе. В будущем году наряду с традиционным офлайн форматом мы снова проведем Cosmoscow Online. И безусловно мы рады, что параллельно с Cosmoscow во второй раз пройдет наш спутник – ярмарка молодого искусства blazar, которая представит новые имена».

Ярмарка Cosmoscow 2021 проводится при поддержке официального партнера Дома Ruinart, автомобильного партнера Audi и официального отеля «St. Regis Москва Никольская»







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