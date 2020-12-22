В «Иностранке» пройдет презентация книги «Великий библиотекарь»

© «Пашков дом»

23 декабря в читальном зале Центра редкой книги и коллекций Библиотеки иностранной литературы состоится официальная презентация книги «Великий библиотекарь». Выход иллюстрированного двухтомника приурочен к 120-летию со дня рождения М.И. Рудомино (1900-1990) – основательницы и на протяжении 50 лет бессменного директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Начало в 16:00, в презентации примут участие родные Маргариты Ивановны Рудомино, представители издательства «Пашков дом», сотрудники и друзья библиотеки. Прямая трансляция будет вестись на портале Культура.рф и на странице Библиотеки иностранной литературы в фейсбуке.

Двухтомник «Великий библиотекарь» выпущен издательством «Пашков дом». Он представляет собой дополненное и переработанное издание книги «Великий библиотекарь», увидевшей свет в 1991 году. «Великим библиотекарем» назвал М.И. Рудомино академик Д.С. Лихачев, написавший предисловие к первому изданию книги.

Составителем дополненного и переработанного издания стал член Попечительского совета Библиотеки иностранной литературы, внук Маргариты Ивановны — Василий Рудомино. В книгу вошли статьи К.И. Чуковского, Л.З. Копелева, Вяч.Вс. Иванова и других деятелей культуры, а также отечественных и зарубежных коллег Маргариты Ивановны по библиотечному делу. Кроме того, читатель найдет в книге воспоминания членов семьи Рудомино — дочери Марианны, сына Адриана и внука Василия.

Самостоятельный том составляют статьи и выступления М.И. Рудомино, которые охватывают период от середины 1920-х годов до эпохи перестройки.

Специально для нового издания писателем и архивным исследователем А.Ю. Низовским была подготовлена большая статья «Личность сквозь призму документа. Очерк истории ВГБИЛ и деятельности её создателя и первого директора Маргариты Ивановны Рудомино в 1921—1941 годах (по неопубликованным материалам архива ВГБИЛ)». Многие воспоминания документы, статьи и фотографии публикуются впервые.

Книга «Великий библиотекарь» будет доступна для посетителей Библиотеки иностранной литературы в читальных залах. С изданием смогут познакомиться не только жители Москвы. Книга будет безвозмездно передана 70 региональным библиотекам — партнерам «Иностранки». Акция будет проводиться при поддержке Российской библиотечной ассоциации.







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