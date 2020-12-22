Урал Опера собирает средства в поддержку балета «Конек-горбунок»

Анастасия Нефедова. Поле. Эскиз декорации к балету «Конек-горбунок» © Анастасия Нефедова

Екатеринбургский театр Урал Опера Балет объявил о начале краудфандинговой кампании в поддержку новой постановки – балета «Конек-горбунок». Деньги необходимы, чтобы завершить изготовление декораций и реквизита.

Мировая премьера балета «Конек-горбунок», которая должна была состояться в июле 2020 года, перенесена на будущий год. «Все новые спектакли в Урал Опере производятся за счет ежедневных показов балетов и опер. В течение полугода театр не мог давать спектакли, а сейчас зрительный зал можно заполнять только наполовину — средства, необходимые для постановки, не появились», — пояснили в пресс-службе театра.

На странице кампании опубликован эпизод балета — герои танцуют на пустой сцене. Видео поделено на 340 секторов: по мере поступления пожертвований, они будут открываться один за другим, и сцена предстанет в полном оформлении. Номинал одного сектора — 15 000 рублей. Внести при этом можно любую сумму.

«Конек-горбунок» создается по мотивам спектакля, входившего в репертуар Императорского балета. Режиссер спектакля Вячеслав Самодуров возобновляет фрагменты хореографии Александра Горского по нотациям 1912 года, новые номера ставит хореограф Антон Пимонов, композитор Анатолий Королев, автор балета «Приказ короля» в Урал Опере, сочиняет новые картины и делает оркестровую транскрипцию старой музыки для реконструированных фрагментов.

Вместо утерянной пантомимы впервые на балетной сцене прозвучит рэп: на сцену выйдут Наум Блик и Александр T-Bass из екатеринбургской группы EK-Playaz.

Оформление спектакля создает Анастасия Нефедова, главный художник Электротеатра Станиславский, которая раньше работала в Урал Опере над костюмами к «Приказу короля». В «Коньке-горбунке» по ее эскизам изготавливаются триста костюмов и декорации для восьми картин. Как будет выглядеть спектакль, можно увидеть на сайте театра.







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