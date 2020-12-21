Театр на Малой Бронной покажет спектакль Саши Денисовой «Бэтмен против Брежнева»

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28 декабря на сцене московского театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» Театр на Малой Бронной представит первый предпремьерный показ спектакля «Бэтмен против Брежнева» автора и режиссера Саши Денисовой.
Серия предпремьерных показов продолжится 13, 20 и 29 января, премьера спектакля назначена на 31 января.
«Спектакль Денисовой — фантазия о том, как Бэтмен жил бы в эпоху застоя, будь он советским гражданином. У него была бы жена и дочь, пилящая теща, унылая работа в многотиражке, соцсоревнование, дефицит и очереди, — говорится в сообщении на сайте театра. — Спектакль "Бэтмен против Брежнева", в котором рассказчиком станет маленькая девочка, дочь Бэтмена, соткана из всего знакомого нам советского — быта, кино, песен, судеб».
Над спектаклем работают:
В спектакле участвуют Сергей Епишев, Дмитрий Куличков, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Лина Миримская, Александра Виноградова, Лина Веселкина, Александр Терешко, Андрей Субботин, Сергей Кизас, Дмитрий Варшавский, Александр Никулин, Владимир Яворский, Владимир Храбров.
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