Умер Роман Арбитман

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18 декабря в Саратове в возрасте 58 лет умер писатель и литературный критик Роман Арбитман.
Об этом сообщил писатель Александр Архангельский. Причиной смерти стали ослождения, вызванные инфекцией коронавируса COVID-19.
Роман Эмильевич Арбитман родился в 1962 году в Саратове, в 1984 году окончил филологический факультет Саратовского государственного университета, работал учителем в сельской школе, корректором в издательстве Саратовского университета.
С конца 1980-х публиковался в как литературный критик в газетах «Книжное обозрение», «Литературная газета», «Сегодня», «Литератор», журналах «Урал», «Волга», «Новый мир», «Знамя» и других периодических изданиях.
Автор (под псевдонимом Рустам Станиславович Кац) монографии-мистификации «История советской фантастики» (1993) и сборника статей «Взгляд на современную русскую литературу» (2008), а также (под псевдонимом Лев Гурский) иронических детективных романов, по одному из которых был снят телесериал «Досье детектива Дубровского», пьес, рассказов, биографии-мистификации «Роман Арбитман. Биография второго президента России (2009). Лауреат ряда литературных премий.
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