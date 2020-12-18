Объявлены выставочные планы ММОМА на 2021 год

Микеланджело Пистолетто. Венера тряпичная. 1967 © Blenheim Art Foundation

Выставки Микеланджело Пистолетто, Фернандо Ботеро, Ивана Плюща, Арсения Жиляева и других художников пройдут в 2021 году в Московском музее современного искусства (ММОМА).

Большая ретроспектива одного из лидеров движения арте-повера Микеланджело Пистолетто, объединяющая работы с середины 1950-х годов до настоящего времени, пройдет с 4 июня по 12 сентября в здании ММОМА на Петровке. Выставка готовится в сотрудничестве с автором и его мастерской в городе Биелла (Италия), специально для московской выставки будет создано несколько крупномасштабных site-specific инсталляций.

С 16 июня по 15 августа в ММОМА на Гоголевском бульваре будут представлены новые работы Арсения Жиляева, а с 9 ноября по январь 2022 года в ММОМА на Петровке будет проходить персональная выставка Ивана Плюща.

9 декабря в ММОМА на Гоголевском бульваре откроется выставка колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро. В экспозицию войдут избранные картины и скульптуры из его личной коллекции, а также произведения из других частных коллекций в Колумбии, в том числе картины, ранее никогда не выставлявшиеся на публике.

Кроме того, в планах ММОМА на 2021 год выставки Маркуса Люперца и Олега Целкова, выставка московского объединения «Чемпионы мира», художественный проект к 65-летию театра Современник, выставка номинантов 13-й Премии Кандинского и выставка, посвященная 15-летию премии для художников и дизайнеров Arte Laguna Prize.

Информация о выставках и других событиях ММОМА публикуется на сайте музея.







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