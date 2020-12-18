Международный фестиваль видеоарта проходит в Центре Курёхина

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Работы известных художников, кураторов и режиссеров можно увидеть до 30 декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге на международном фестивале видеоарта VIDEOFORMA VIII.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Как сообщает сайт Центра Курёхина, программа фестиваля состоит из двух частей: выставки и кураторских скринингов.
На выставке (кураторы — Екатерина Юшкевич и Николай Маргиев) представлены видеоработы художников из России, Германии, Франции, Канады и Румынии: Пьера Вильмена, Саши Аникиной, Михаила Максимова, Мариуса Эртельта, Клаудиуса Дорнера, Сильвии Амансель и Богдана Арману, Ивана Петроковича, Бертрана Фланета, Александры Шестаковой и Анны Энгельхардт, Владимира Логутова, «Что делать?», фильмы режиссеров Владислава Старевича и Виктора Турина.
Серию кураторских скринингов и лекций к фестивалю подготовили приглашенные кураторы из Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. С 17 по 20 декабря проходит скрининг-программа Алека Петукова и Кристины Марковой «Как мы видим», в рамках которой состоятся показы видеоэссе группы «Что делать?», редакции журнала «Записки Тафури» и Группы Учебного Фильма, лекции Бориса Клюшникова «Неопознанные летающие объекты: научно-фантастические основания видеоэссе 2000-ых» и Алексея Артамонова «Эссе как конформизм?», а также коллективный перформанс «Покушения и преследования (исчисление сред — типология ситуаций)» при участии Йоэля Регева, Михаила Куртова и Алека Петука.
На 22 декабря запланирована скрининг-программа «Советская анимация как раннесоветский видеоарт» Натальи Тихоновой и Екатерины Семеновой, на 24 декабря — скрининг-программа «Непрямые высказывания» кураторов Светланы Усольцевой и Лены Голуб и лекция кинокритика Александра Подборного «Шум, бормотание и шепот: атипичные отношения звука
и изображения в кино».
Завершит фестиваль пятая встреча «Видео Арт Клуба» кураторов Натальи Тихоновой и Натальи Трембовецкой.
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