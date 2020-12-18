Еврейский музей покажет выставку «The Lonka Project. Человек под номером»

Зив Корен. Четверо выживших в Освенциме: Шмуэль Блюменфельд, Иегуда Маймон, Барух. Кашер, Томми Шварц Шахам. 2019 © Ziv Koren

28 января в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка «The Lonka Project. Человек под номером», приуроченную к Международному дню памяти жертв Холокоста. На ней будут представлены более 60 портретов людей, прошедших через Шоа.

Как сообщает сайт музея, история проекта «Лонка» началась в 2018 году, когда Рина Кастельнуово и ее муж Джим Холландер, фоторепортеры, специализирующиеся на ближневосточной тематике, решили сохранить истории выживших, сделав их фото и записав воспоминания. Проект получил название по имени матери Рины, которая пережила Холокост, но редко рассказывала о своем опыте детям.

Рина и Джим обратились к профессиональным фотографам с просьбой создать портреты людей, переживших Холокост. В проекте приняли участие более 300 фотографов из 30 стран, в том числе авторы агентства Magnum Алек Сот и Жиль Пересc, лауреаты World Press Photo Эд Каши и Джейн Эвилин Этвуд, а также Роджер Баллен, известный своим сотрудничеством с группой Die Antwoord.

Среди героев их фотографий Анита Ласкер-Вальфиш — виолончелистка, игравшая в женском оркестре в Освенциме, британская фотограф Дороти Бом, пожизненный сенатор Италии Лилиана Сегре, чемпион-тяжелоатлет Бен Хельфготт и кинорежиссер Клод Лелуш.

Кураторами выставки в Еврейском музее стали Анна-Патрисия Кан, директор цюрихской галереи CLAIRbyKahn, член проекта «Лонка», куратор фотопроектов Нина Гомиашвили и куратор Еврейского музея Лия Чечик. «Мы являемся последним поколением, у которого есть исключительная возможность скрестить взгляды эпох и услышать личные воспоминания людей, переживших Холокост», – подчеркивают курыторы.

Проект «Лонка» продолжает пополняться новыми работами. Еврейский музей также выступил в качестве партнера глобального проекта и пригласил к участию в нем российских фотографов. К «Лонке» уже присоединились Егор Заика, Ольга Изаксон и Анна Шмитько, сделавшие портреты переживших Холокост россиян. В их числе драматург Александр Гельман и театральный режиссер Кама Гинкас.

Выставка «The Lonka Project. Человек под номером» в Еврейском музее продлится до 7 марта.







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