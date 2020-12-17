Работы Лентулова и Фалька выставлены на онлайн-аукцион «ВХУТЕМАС. Наследие»

Роберт Фальк. Деревья. 1920-е. Бумага, карандаш. 27х18 © Artvellum.art

До 18 декабря на сайте галереи «Веллум» проходит онлайн-аукцион «ВХУТЕМАС. Наследие», посвященный 100-летию Высших художественно-технических мастерских. Среди лотов произведения Аристарха Лентулова и Роберта Фалька.

Как сообщают организаторы, основу торгов, на которые выставлено 40 лотов, составляют произведения, принадлежащие галерее «Веллум».

Это работы Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, Александра Шевченко, Алексея Щусева, Александры Экстер, Меера Аксельрода, Ростислава Барто, Николая Крымова, Александра Лабаса, Татьяны Мавриной, Соломона Никритина, Александра Быховского, Петра Вильямса, Бориса Смирнова-Русецкого, Антонины Софроновой, Евфросиньи Ермиловой-Платовой, Евгений Тейса, Николая Витинга, Мая Митурича и Игнатия Нивинского.

«Многие выпускники этого главного творческого института страны, который называли "кузницей кадров русского авангарда", стали выдающимися живописцами, графиками, дизайнерами, скульпторами, архитекторами, керамистами, художниками театра, текстильщиками, полиграфистами, — говорит руководитель галереи «Веллум» Любовь Агафонова. — И сегодня их работы, поступившие в нашу галерею из частных коллекций и тщательно нами атрибутированные, могут приобрести все желающие».

Осмотреть онлайн-выставку лотов и зарегистрироваться для участие в аукционе можно на сайте artvellum.art.







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