Открывается культурная платформа Qatar Film Days

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18 декабря, в Национальный день Катара начнутся бесплатные кинопоказы на новой культурной платформе Qatar Film Days, которую запускают Cultural Creative Agency и Doha Film Institute. Продюсером платформы выступит компания Beat Films.
Как сообщают организаторы проекта, Qatar Film Days будет знакомить российскую публику с кинематографом стран Ближнего Востока и Северной Африки, центром развития которого в последнее десятилетие стал Катар.
В программе Qatar Film Days пять фильмов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых Палестина, Судан, Марокко, Сирия и Ливия.
Фильмом открытия станет хит Каннского фестиваля прошлого года, удостоенный приза FIPRESCI и специального упоминания жюри, — комедия «Должно быть, это рай» (It Must Be Heaven) самого титулованного палестинского режиссера Элии Сулеймана. Это ироничные заметки из Назарета, Парижа и Нью-Йорка от лица героя-кинорежиссера, который ищет финансирование для нового фильма и одновременно размышляет о своей родине и границах современного мира. Показы фильма продлятся с 18 декабря по 6 января.
Программу продолжит документальный фильм «Поля свободы», действие которого происходит в Ливии (с 7 по 21 января), и абсурдистская комедия из Марокко «Неизвестный святой» (с 21 января по 4 февраля); две завершающие программу ленты можно будет увидеть c 4 по 18 февраля и с 18 февраля по 3 марта.
Фильмы произведены при поддержке катарского Doha Film Institute, программного партнера новой инициативы. Все они будут доступны для бесплатного просмотра на сайте Qatarfilmdays.ru.
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