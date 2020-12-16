 
12:24 16 декабря 2020Новости
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Открывается культурная платформа Qatar Film Days

News_detailed_pictureКадр из фильма «Должно быть, это рай»© Qatar Film Days

18 декабря, в Национальный день Катара начнутся бесплатные кинопоказы на новой культурной платформе Qatar Film Days, которую запускают Cultural Creative Agency и Doha Film Institute. Продюсером платформы выступит компания Beat Films.

Как сообщают организаторы проекта, Qatar Film Days будет знакомить российскую публику с кинематографом стран Ближнего Востока и Северной Африки, центром развития которого в последнее десятилетие стал Катар.

В программе Qatar Film Days пять фильмов ​из стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых Палестина, Судан, Марокко, Сирия и Ливия.

Фильмом открытия станет хит Каннского фестиваля прошлого года, удостоенный приза FIPRESCI и специального упоминания жюри, — комедия ​«Должно быть, это рай» (It Must Be Heaven) самого титулованного палестинского режиссера Элии Сулеймана. Это ироничные заметки из ​Назарета, Парижа и Нью-Йорка от лица героя-кинорежиссера, который ищет финансирование для нового фильма и одновременно размышляет о своей родине и границах современного мира.​ Показы фильма продлятся с 18 декабря по 6 января.

Программу продолжит документальный фильм «Поля свободы», действие которого происходит в Ливии (с 7 по 21 января), и абсурдистская комедия из Марокко «Неизвестный святой» (с 21 января по 4 февраля); две завершающие программу ленты можно будет увидеть c 4 по 18 февраля и с 18 февраля по 3 марта.

Фильмы произведены при поддержке катарского ​Doha Film Institute​, программного партнера новой инициативы. Все они будут доступны для бесплатного просмотра на сайте Qatarfilmdays.ru.


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