Умер Свен Гундлах

© Vrubel Dmitry / Facebook

14 декабря в Москве в возрасте 61 года умер художник, поэт и музыкант Свен Гундлах.

Об этом сообщил художник Юрий Альберт. По сведениям «Радио Свобода», причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Свен Гуидович Гундлах родился в 1959 году в Москве, окончил отделение книжной графики Московского полиграфического института, в 1978 году вместе со своими бывшими одноклассниками Владимиром Кара-Мурзой, Сергеем Мироненко, Владимиром Мироненко и с художниками Константином Звездочетовым и Алексеем Каменским создал андерграундную арт-группу «Мухоморы».

Участники группы устраивали перформансы, писали картины, сочиняли стихи, пародируя различные жанры и виды искусства. В 1982 году «Мухоморы» записали единственный магнитоальбом «Золотой диск», который впоследствии вошел в список «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира. Осенью 1984 года «Мухоморы» были расформированы КГБ, участники группы были отправлены в армию.

В 1986 году Свен Гундлах, Никола Овчинников, Никита Алексеев, Сергей Воронцов и другие художники-концептуалисты основали арт-проект «Среднерусская возвышенность», который они называли «группой симулятивного рока». Среди участников группы на разных этапах также были Ирина Колесниченко, Иосиф Бакштейн и Дмитрий Пригов. Группа активно действовала в 1986–1987 годах, позже выступала с разовыми акциями, в 1988 году записала альбом под названием «Среднерусская возвышенность».

После распада СССР Свен Гундлах ушел из искусства, занимался рекламным бизнесом, консалтингом, был одним из руководителей сетевого энциклопедического проекта «Руниверс». В середине 2000-х ненадолго вернулся с новым проектом. Работы художника находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Музея Людвига в Кельне (Германия), Художественного музея Зиммерли в Нью-Брунсуике (США).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU