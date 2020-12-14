Объявлены победители международного конкурса «Музыкальная академия»

13 декабря в Москве были подведены итоги Первого международного музыковедческого конкурса «Музыкальная академия».

Как сообщает пресс-служба конкурса, победителем и обладателем премии в размере 100 тысяч рублей стал пианист и исследователь Дмитрий Баталов, представивший работу о музыке современного французского композитора Тристана Мюрая.

Вторую премию получил казанский музыковед Павел Пимурзин за доклад о необычных случаях формообразования у Иоганна Себастьяна Баха, третью — преподаватель Московской консерватории Анна Иглицкая, изучающая музыку российского композитора Владимира Тарнопольского.

Специальные призы присуждены Анне Савенковой — за лучшее ведение научной дискуссии, Даниил Попов (за нестандартный подход к музыкальной науке и Алисе Насибулиной — за лучшую работу о ныне живущем композиторе.

Подробнее о конкурсе и конкурсантах можно узнать на его сайте.

Международный музыковедческий конкурс для ученых не старше 35 лет «Музыкальная академия» учрежден журналом «Музыкальная академия» и Союзом композиторов России. Среди 71 участника были молодые ученые из России, Украины, Беларуси, Казахстана и Франции. В жюри вошли ведущие московские музыковеды: Левон Акопян, Михаил Сапонов, Константин Зенкин, Лариса Кириллина, Марина Раку, Татьяна Цареградская, Роман Насонов и Ярослав Тимофеев.

«Любой хороший научный журнал стремится публиковать статьи молодых авторов, но на практике отыскать этих авторов оказывается очень непросто. Не потому, что их нет, а потому что нет среды, которая дала бы им и нам возможность найти друг друга. Главный итог конкурса — в том, что мы нашли этих авторов и теперь знаем, с кем вместе будем двигаться вперед в познании музыки», — говорит главный редактор журнала «Музыкальная академия» Ярослав Тимофеев.

В ближайших номерах «Музыкальной академии» появятся лучшие статьи из числа присланных на конкурс. Организаторы планируют провести следующее международное состязание музыковедов через два года.

Конкурс проводится при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» и Министерства культуры Российской Федерации







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