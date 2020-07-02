Учрежден международный конкурс для молодых музыковедов

Журнал «Музыкальная академия» и Союз композиторов России объявили международный музыковедческий конкурс для ученых не старше 35 лет.

Заявки на участие в Первом международном музыковедческом конкурсе «Музыкальная академия» будут приниматься с 1 сентября по 31 октября. Финал пройдет 12 декабря в формате открытой научной конференции в Московской консерватории, церемония награждения — 13 декабря в Рахманиновском зале Московской консерватории.

Анонсированы три премии (первая — 100 тысяч рублей) и специальные призы. Кроме того, предусмотрено профессиональное продвижение лауреатов, в частности, публикация их статей в журнале «Музыкальная академия».

Цель конкурса — выявление и поддержка талантливых молодых музыковедов из разных регионов России и зарубежных стран, продвижение музыкальной науки и развитие культуры музыковедческих конференций. Конкурс призван способствовать появлению новых научных исследований и нацелен на выявление ученых-универсалов, владеющих как письменным, так и устным жанром.

В отборочную комиссию и жюри войдут Михаил Сапонов, Марина Раку, Левон Акопян, Лариса Кириллина, Константин Зенкин, Наталия Брагинская, Александр Маклыгин и другие авторитетные музыковеды из Москвы, Петербурга и Казани.

«Главное достоинство отечественной традиции обучения музыковедов — это универсализм: в дипломе выпускника Московской консерватории, например, перечислены сорок дисциплин. Каждый музыковед, прошедший эту школу, должен уметь не только писать и говорить о музыке, но и преподавать, играть на инструменте, петь, дирижировать, читать партитуры и так далее. Поэтому мы решили не ограничивать наш конкурс привычным форматом — оценкой музыковедческих текстов, а построить его по принципу биатлона: участники будут состязаться и в письменном, и в устном жанрах», — говорит главный редактор журнала «Музыкальная академия» Ярослав Тимофеев.







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