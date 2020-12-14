Умер Джон ле Карре

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Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 2020496
12 декабря в Труро в возрасте 89 лет умер британский писатель Джон ле Карре.
Об этом сообщает BBC.
Джон ле Карре (имя при рождении — Дэвид Джон Мур Корнуэлл) родился в Пуле в 1931 году, в конце 1940-х изучал немецкую литературу в Бернском университете, в 1956 году окончил Линкольн-колледж Оксфордского университета, преподавал французский и немецкий языки в Итонском колледже.
В 1958 году стал штатным сотрудником британской контрразведкой МИ-5, в 1959-м перешел в разведслужбу МИ-6 и работал пять лет под дипломатическим прикрытием в ФРГ: сначала вторым секретарем посольства Великобритании в Бонне, затем — консула в Гамбурге.
Свой первый роман, «Звонок мертвецу», Джон ле Карре опубликовал в 1961 году. Мировую известность писателю принес его следующий роман, «Шпион, пришедший с холода» (1963), получивший премии Британской ассоциации детективного и политического романа и Общества американского детектива.
После выхода этой книги Джон ле Карре ушел с государственной службы и полностью посвятил себя литературной деятельности. С тех пор он опубликовал еще двадцать шпионских романов, среди которых «В одном немецком городке» (1968), «Шпион, выйди вон!» (1974), «Достопочтенный школяр» (1977), «Маленькая барабанщица» (1983), «Русский дом» (1989), «Особо опасен» (2008). Произведения Джона ле Карре переведены на многие иностранные языки, по ним снято несколько фильмов и сериалов.
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