Некрасовка откроет мобильную точку в центре Москвы

© Библиотека имени Н.А. Некрасова

12 декабря в фудкорте «Брикет Маркет» в московском универмаге «Цветной» откроется pop-up проект Библиотеки имени Н.А. Некрасова.

Мобильная точка расположится на 5-м этаже универмага, ее посетители смогут:

оформить читательский билет (для этого нужен паспорт);

брать литературу на дом на 30 дней, выбирая из 400 книг на полках;

заказывать нужные книги из фонда крупнейшей публичной библиотеки Москвы, в которой более миллиона книг;

получить доступ к библиотеке «Литрес» и к десятку других электронных ресурсов.



Pop-up библиотека будет работать ежедневно: по будням с 15:00 до 21:00, по выходным — с 12:00 до 22:00.

Она станет первой мобильной точкой Библиотеки имени Н.А. Некрасова в центре Москвы.

«Некрасовка уже давно работает в торговых центрах — первую такую библиотечную точку мы открыли больше четырех лет назад, — рассказывает генеральный директор Библиотеки имени Н.А. Некрасова Мария Привалова. — Мы уверены, что возможность пользоваться библиотечными услугами, выбирать книги из богатой коллекции и возвращать их в удобное вечернее время — это нормально и даже необходимо для комфортной городской жизни. Но, конечно, открытие точки на Цветном бульваре сейчас для нас особенно важно. Из-за вируса мы не имеем возможности полноценно работать с нашими читателями, но очень рады тому, что книги из нашей библиотеки теперь можно взять и в центре города, рядом с метро».

Проект pop-up библиотеки подготовлен архитектурным бюро Cedra и произведен мастерской дизайнерской мебели Villeewood.







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