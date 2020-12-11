Некрасовка откроет мобильную точку в центре Москвы

Директор Всего: «Возможно, появится еще более высокая должность, в которую я вступлю»
Как техно-музыкант Андрей Ли начал пропагандировать ценности корпоративной культуры, сотрудничество с брендами и деловой дресс-код11 декабря 2020376
12 декабря в фудкорте «Брикет Маркет» в московском универмаге «Цветной» откроется pop-up проект Библиотеки имени Н.А. Некрасова.
Мобильная точка расположится на 5-м этаже универмага, ее посетители смогут:
Pop-up библиотека будет работать ежедневно: по будням с 15:00 до 21:00, по выходным — с 12:00 до 22:00.
Она станет первой мобильной точкой Библиотеки имени Н.А. Некрасова в центре Москвы.
«Некрасовка уже давно работает в торговых центрах — первую такую библиотечную точку мы открыли больше четырех лет назад, — рассказывает генеральный директор Библиотеки имени Н.А. Некрасова Мария Привалова. — Мы уверены, что возможность пользоваться библиотечными услугами, выбирать книги из богатой коллекции и возвращать их в удобное вечернее время — это нормально и даже необходимо для комфортной городской жизни. Но, конечно, открытие точки на Цветном бульваре сейчас для нас особенно важно. Из-за вируса мы не имеем возможности полноценно работать с нашими читателями, но очень рады тому, что книги из нашей библиотеки теперь можно взять и в центре города, рядом с метро».
Проект pop-up библиотеки подготовлен архитектурным бюро Cedra и произведен мастерской дизайнерской мебели Villeewood.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:14Пермская опера готовит премьеру «Дон Жуана»
17:42Некрасовка откроет мобильную точку в центре Москвы
16:31Завершается семинар «Место искусства»
16:11В Москве пройдет аукцион коллекции рок-самиздата Александра Кушнира
15:37Немецкие общественные деятели поддержали политзаключенных в Беларуси
14:15Умер Ким Ки Дук
13:32В студии «Артмоссферы» открывается шоурум тиражной графики
12:46Вручена премия «Лавровая ветвь»
11:33Олег Лекманов прочитает онлайн-лекцию о сексе в русской прозеВсе новости
Как техно-музыкант Андрей Ли начал пропагандировать ценности корпоративной культуры, сотрудничество с брендами и деловой дресс-код11 декабря 2020376
Индустриальный город без возможностей высшего образования диктует куратору свои стратегии, объясняет директор музея современного искусства BPS22 в бельгийском Шарлеруа11 декабря 2020374
«Когда каждый инженер, рабочий, айтишник раз в год купит картину — будет рынок»11 декабря 2020833
«Закрасьте все по ГОСТу назад»: граффити, панельки и сбой матрицы в новом клипе минской группы с мировой известностью11 декабря 2020896
Самый известный кавер-бенд России получил право исполнять хит Rolling Stones. Первым в стране. Совершенно легально11 декабря 2020655
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 20201456
Юлия Демакова, Полина Никитина и #щастьематеринства10 декабря 20201833
Французский социолог в разговоре с Кириллом Медведевым об итогах 2020-го и о том, как добиться реального изменения социального порядка без смены одной элиты другой10 декабря 20202704
Как расчистить дорогу воображению для любого иного будущего, кроме ожидаемого? Как сопротивляться медийной бомбардировке образами? И что такое разображение? Отрывки из нового анонимного манифеста9 декабря 20202215
«Ширли» Жозефин Декер: триалектика писателя — читателя — персонажа9 декабря 20201896
Исследовательница цифровых технологий Полина Колозариди и антрополог Илья Утехин, который запустил свой новостной бот, обсуждают, как алгоритмы трансформируют нас самих и нашу картину мира9 декабря 20201806
Создатель «Интуриста» и «ГШ» о новом альбоме «Комфорт», необходимости маркетинга, перестроечном кино и культе молодости в музыке8 декабря 20202829