В Москве пройдет аукцион коллекции рок-самиздата Александра Кушнира

Сегодня, 11 декабря, в московском аукционном доме «12-й стул» открывается выставка уникальной коллекции рок-самиздата из собрания музыкального журналиста и писателя Александра Кушнира. 15 декабря пройдут аукционные торги коллекции.

Александр Кушнир собирал свой архив в течение тридцати лет, он включает более 100 наименований и около 200 номеров рок-журналов, выпускавшихся с 1978 по 2000 год по всему СССР — от Калининграда до Владивостока, от Алма-Аты до Ленинграда.

Наряду с культовыми изданиями, такими как «Рокси», «Ухо», «Урлайт» и «КонтрКультура», в коллекции представлены региональные журналы — рукописная «Субанда», алматинский журнал-плакат «ЗГГА», «самый дамский рок-журнал» из Владивостока «Штучка».

«Эти машинописные издания не только сохранили для нас впечатления о ранних выступлениях Майка Науменко и Виктора Цоя, эйфорию от первых рок-фестивалей и голоса давно ушедших музыкантов, но и стали первым опытом отечественной рок-журналистики», — отмечают организаторы аукциона.

C представленными журналами можно также увидеть на онлайн-выставке на сайте 30x7.ru.

Аукционные торги коллекции состоятся 15 декабря. В них можно будет участвовать онлайн, по телефону или очно.

Специально к аукциону ограниченным тиражом выпущен двухсотстраничный каталог «Рок-самиздат» с подробным описанием всех предметов исследования, подготовленный Анной Сыроватской, Екатериной Кутхо и дизайнером Михаилом Лосевым.







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