Олег Лекманов прочитает онлайн-лекцию о сексе в русской прозе

© Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

14 декабря в международном проекте Центра Вознесенского «Одной крови» состоится онлайн-лекция Олега Лекманова «Секс в русской прозе ХХ века».

Начало в 19:30, регистрация — здесь.

Олег Лекманов — писатель, историк литературы, доктор филологических наук, профессор школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

На своей лекции он расскажет, как развивали тему секса в русской литературе писатели с эпохи модернизма до конца девяностых годов. Вместе со слушателями лектор попробует поразмышлять о том, почему русская, советская и постсоветская литература пока не нашла слов, которые позволят писать о сексе, как о прекрасном и «не стыдном» явлении в жизни.

Международный проект Центра Вознесенского «Одной крови» на основе историй реальных людей, а также работ российских и зарубежных писателей, режиссеров, музыкантов и философов предлагает осмыслить травму ВИЧ в современной культуре и исследовать, как болезнь отражается на художественном языке. Одна из целей проекта — привлечь внимание к стигме и непониманию, которые до сих пор окружают самые обыденные аспекты темы ВИЧ в России.

С 1 по 22 декабря и проводятся перформансы, концерты и кинопоказы, лекции, издательские и онлайн-проекты с участием партнеров проекта — культурных институций, медиа и отдельных авторов.

Кураторы проекта — Линор Горалик и Илья Данишевский.







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