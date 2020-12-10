ECOCUP проведет онлайн-показы фильмов об экологии и современных ценностях

Кадр из фильма «Microplastic Madness» © ECOCUP

С 15 по 21 декабря состоятся специальные показы фестиваля зеленого документального кино ECOCUP. На площадке coolconnections.ru будут представлены фильмы о таких глобальных экологических и социальных проблемах, как климатическая миграция, загрязнение воздуха, доступ к услугам водоснабжения и санитарии. В обсуждениях фильмов смогут принять участие зрители из любого города России.

Программа ECOCUP состоит из трех блоков: российское кино, зарубежное кино (при поддержке Фонда Генриха Бёлля в России) и американское кино (при поддержке Посольства США). На фестивале покажут 10 фильмов:

«Область высокого полета» (Россия, 2019, 60 мин);

«На никелевой Луне» (Канада, 2017, 110 мин);

«Играм в мусор» (Россия, 2020, 35 мин);

«Smog Town» (Китай, 2019, 89 мин);

«The Climate Limbo» (Италия, 2019, 40 мин);

«The New Breed» (США, 2020, 80 мин);

«How We Grow» (США, 2017, 65 мин);

«Motherload» (США, 2019, 87 мин);

«Microplastic Madness» (США, 2019, 76 мин);

«Mr Toilet: The World's #2 Man» (США, 2019, 86 мин).



Все показы и обсуждения фестиваля ECOCUP бесплатные. После регистрации зритель получает доступ к фильму на 24 часа в любой период фестивальной недели.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет серия онлайн-событий: научный марафон, тематическая дискуссия о создании импакт-кино, а также встреча-диалог с климатологом, климатическим активистом и нефтяником.

17 декабря в 20:00 состоится встреча с Лиз Каннинг, режиссером фильма «Motherload», а 18 декабря в 20:00 пройдет обсуждение фильма «Microplastic Madness» с режиссерами фильма Ацуко Кирк и Дэбби Ли Коэн.

Подробная программа показов и других мероприятий фестиваля ECOCUP приводится на на его официальном сайте.







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