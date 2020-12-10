ECOCUP проведет онлайн-показы фильмов об экологии и современных ценностях

Искусство народного неповиновения
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 2020184
С 15 по 21 декабря состоятся специальные показы фестиваля зеленого документального кино ECOCUP. На площадке coolconnections.ru будут представлены фильмы о таких глобальных экологических и социальных проблемах, как климатическая миграция, загрязнение воздуха, доступ к услугам водоснабжения и санитарии. В обсуждениях фильмов смогут принять участие зрители из любого города России.
Программа ECOCUP состоит из трех блоков: российское кино, зарубежное кино (при поддержке Фонда Генриха Бёлля в России) и американское кино (при поддержке Посольства США). На фестивале покажут 10 фильмов:
Все показы и обсуждения фестиваля ECOCUP бесплатные. После регистрации зритель получает доступ к фильму на 24 часа в любой период фестивальной недели.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет серия онлайн-событий: научный марафон, тематическая дискуссия о создании импакт-кино, а также встреча-диалог с климатологом, климатическим активистом и нефтяником.
17 декабря в 20:00 состоится встреча с Лиз Каннинг, режиссером фильма «Motherload», а 18 декабря в 20:00 пройдет обсуждение фильма «Microplastic Madness» с режиссерами фильма Ацуко Кирк и Дэбби Ли Коэн.
Подробная программа показов и других мероприятий фестиваля ECOCUP приводится на на его официальном сайте.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:18Музей русского импрессионизма объявил планы на будущий год
16:58Политех отметит 148-й день рождения
16:13ECOCUP проведет онлайн-показы фильмов об экологии и современных ценностях
15:08В Московской консерватории прозвучат все камерные сочинения Бетховена
13:40Лекция Андрея Сарабьянова откроет образовательную программу Московской биеннале
12:15Объявлена программа Международного театрального фестиваля имени Чехова
Вчера
18:57Юлия Шахновская уходит из Политехнического музея
18:10Премию Сергея Курёхина вручат 26 декабря
17:43Открылась платформа цифрового искусства Digital EarthВсе новости
Дмитрий Строцев о феномене белорусского протеста10 декабря 2020184
Юлия Демакова, Полина Никитина и #щастьематеринства10 декабря 2020334
Французский социолог в разговоре с Кириллом Медведевым об итогах 2020-го и о том, как добиться реального изменения социального порядка без смены одной элиты другой10 декабря 20201027
Как расчистить дорогу воображению для любого иного будущего, кроме ожидаемого? Как сопротивляться медийной бомбардировке образами? И что такое разображение? Отрывки из нового анонимного манифеста9 декабря 20201358
«Ширли» Жозефин Декер: триалектика писателя — читателя — персонажа9 декабря 20201252
Исследовательница цифровых технологий Полина Колозариди и антрополог Илья Утехин, который запустил свой новостной бот, обсуждают, как алгоритмы трансформируют нас самих и нашу картину мира9 декабря 20201132
Создатель «Интуриста» и «ГШ» о новом альбоме «Комфорт», необходимости маркетинга, перестроечном кино и культе молодости в музыке8 декабря 20202141
Вадим Гаевский — Павел Гершензон: новые «Разговоры о русском балете»8 декабря 20202159
Из воспоминаний Эриха Франца Зоммера7 декабря 20203229
Мариинский «Трубадур» с Нетребко, Семенчук, Эйвазовым, Григорьевым и Сулимским7 декабря 20202161
«Музейный ретрит» глазами Евгении Гершкович4 декабря 20203815
Сценаристка мини-сериала «Я иду искать» — про российский квир, кино без бумеров и аудиторию ТикТока4 декабря 20203555