Объявлена программа Международного театрального фестиваля имени Чехова

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Спектакли из Австралии, Великобритании, Германии, Грузии, Индии, Испании, Италии, Китая, Франции и Японии будут представлены с 14 мая по 17 июля 2021 года в Москве на XV Международном театральном фестивале имени А.П. Чехова.
Об этом организаторы фестиваля рассказали на пресс-конференции в Москве.
«Мы откроемся очень большим, важным спектаклем "Сотворение мира". Это компания "Фура дель Бауш", испанско-французский спектакль. Мы покажем его в концертном зале "Зарядье". Он технологически очень современный, очень сложный, очень качественный», — цитирует ТАСС генерального директора фестиваля Валерия Шадрина.
В основе постановки оратория Гайдна «Сотворение мира». В спектакле примут участие Государственный академический симфонический оркестр РФ имени Е.Ф. Светланова и Московский хор под управлением Владимира Минина.
Также в программе 18 и 19 мая компания Умберто Орсини (Италия) представит «Вишневый сад» в постановке Алессандро Серры на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Там же 21–23 мая компания индийской танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас покажет двухчастный проект «Жизнь».
Компания Патрисии Герреро (Испания) привезет в Москву спектакль «Антиутопия». Представления пройдут в конце мая в «Геликон-опере». Спектакль «Гамлет» немецкого театра «Талия» в постановке Йетте Штекель будет показан 9 и 10 июня на сцене Театра имени Моссовета, где с 13 по 18 июня французская компания «Анкор он тур» представит спектакль «Фолия» хореографа Мурада Мерзуки. 20–22 июня на сцене Театра имени Моссовета пройдут представления спектакля «Чайное заклинание» компании «Чжао Лян Арт» (Китай).
Всего в Мировую серию фестиваля включены 12 спектаклей из десяти стран.
Кроме того, организаторы фестиваля планируют ряд дополнительных мероприятий для широкого круга зрителей, включая фотовыставку, а Международная конфедерация театральных союзов проведет Лабораторию молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии. Тема лаборатории — «Новые формы музыкального театра».
Подробнее о программе и спектаклях XV Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова можно узнать на его официальном сайте.
Продажа билетов начнется 20 декабря с учетом 25% заполняемости зала. Валерий Шадрин выразил надежду, что к лету 2021 года у организаторов фестиваля появится возможность продавать билеты в полном объеме или как минимум при 50% заполняемости зала.
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