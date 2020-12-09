В «Иллюзионе» пройдут спецпоказы к столетию Тонино Гуэрры

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11 декабря в московском кинотеатре «Иллюзион» начнутся показы специального проекта «Кинотеатр Guerra. Путешествие в пространстве и времени» Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Показы приурочены к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры.
Программа показов в «Иллюзионе» рассчитана на три для, в нее вошли пять фильмов, снятых по сценарию Тонино Гуэрры — «Пыль времени» (2008) Тео Ангелополуса, «Казанова 70» (1965) Марио Моничелли, «Три брата» (1980) Франческо Рози, «Брак по-итальянски» (1964) Витторио де Сика и анимационные фильмы Андрея Хржановского «Долгое путешествие» (1997) и «Лев с седой бородой» (1994).
Проект «Кинотеатр Guerra» открывается сегодня, 9 декабря, на киностудии «Ленфильм» архивной выставкой «И дни, когда шел снег» и серией спецпоказов фильмов, снятых по сценарию Тонино Гуэрры. Показы также пройдут в кинотеатрах Иваново, Твери и Ярославля.
В онлайн-части проекта кинокритик, редактор сайта «Искусство кино» Зинаида Пронченко, кинокритик и куратор Алиса Таежная и музыкальный журналист Артем Липатов создадут три специальных материала, посвященные важным темам в культурном пространстве итальянского пост-неореализма — еде, эротике и музыке. Все материалы будут сопровождаться редкими фотографиями и рисунками Тонино Гуэрры и Федерико Феллини.
Также специально для онлайн-программы режиссеры и кинокритики, чей творческий путь или метод нашли отражение в мире Тонино Гуэрры, в формате коротких видеоэссе расскажут о фильмах, показанных в рамках проекта. Участники: режиссеры Рома Либеров и Андрей Хржановский, кинокритики Денис Рузаев, Егор Сенников и Зинаида Пронченко.
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