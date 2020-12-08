Алеша Прокопьев прочитает в «Полигоне» лекцию о Тумасе Транстрёмере

10 декабря в рамках образовательной программы «Полигон 2.0: актуальные практики современной культуры» в чебоксарском культурном центре «Полигон» состоится открытая лекция, посвященная творчеству лауреата Нобелевской премии, шведского поэта Тумаса Транстрёмера. Лектор – поэт и переводчик Алеша Прокопьев (Москва).

Начало в 18:30, регистрация — здесь. Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Количество мест ограничено.

Тумас Транстрёмер (1931–2015) — автор 12 книг стихов и прозы, лауреат многих литературных премий, в том числе поэтической премии издательства Бонниер (1983) и премии Петрарки (1981). В 2011 году Тумас Транстрёмер был удостоен Нобелевской премии по литературе «за то, что его краткие, полупрозрачные образы дают нам обновлённый взгляд на реальность».

Стихи Тумаса Транстрёмера переведены на большинство языков мира, в том числе и на русский. Наиболее близкими к оригиналу считаются переводы Алеши Прокопьева.

На лекции 10 декабря он расскажет о творческом пути Тумаса Транстрёмера и о нюансах переводческой работы с верлибром.







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