Navigator Records издаст «Архив Мустафиди»

© Navigator Records

Сегодня, 8 декабря, состоится релиз нового проекта компании Navigator Records – цифрового издания песен Владимира Высоцкого, записанных Константином Мустафиди в первой половине 1970-х годов.

Об этом сообщает пресс-служба Navigator Records.

«Константин Панайотович Мустафиди — тот самый человек, благодаря которому сегодня мы можем слушать практически полный архив творчества Владимира Высоцкого в записях высокого качества не только в моно-, но и в стереозвучании, — отметили в пресс-службе. — На протяжении трех лет — с 1971 по 1974 год – Высоцкий с Мустафиди на профессиональном оборудовании методично записывали песню за песней, начиная с самых ранних и заканчивая легендарными "Конями привередливые" и "Я не люблю...". Среди них есть абсолютно уникальные записи — их нет больше ни в одной аудиоколлекции: "Так дымно, что в зеркале нет отраженья", "Золотая середина", "Был развеселый розовый восход", "Мы вместе грабили одну и ту же хату", "Я был слесарь шестого разряда"».

Всего было записано 285 песен, позднее ставших 14 дисками. Долгие годы этот архив был доступен только на CD, которые были изданы ограниченным тиражом в 2003 и 2008 годах, и хранился у коллекционеров.

25 июля 2020 года, в день сорокалетия смерти Владимира Высоцкого, компания Navigator Records объявила о подготовке к цифровому релизу «Архива Мустафиди». 8 декабря антология выходит на всех основных цифровых платформах.

«Мы постоянно ищем все новые и новые записи, видеосъемки, фотографии – словом, все, что может дополнить картину творческого пути Владимира Семеновича, — и планируем увеличивать количество доступного современному слушателю качественного материала. Все-таки Высоцкий — настоящая "глыба", его творчество актуально уже шестой десяток лет и не утратит этой актуальности, пожалуй, никогда. А значит, молодежь просто обязана знать его имя и его песни», — говорит руководитель Navigator Records Алексей Козин.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU