Кустурица, Брегович и Сукачев выступят на новогоднем бале-маскараде в Москве

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26 декабря в концертном зале Moscow Media Dome состоится новогодний бал-маскарад «По... пляшем!», в котором примут участие Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев.
«Форматом вечера выбран бал-маскарад — как ни странно, именно такой жанр торжества лучше всего подходит нынешним непростым временам. Гостей (не более 25% от вместимости Music Media Dome) рассадят за столами, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Ну а маски и перчатки — пространство чистого творчества для всех желающих», — сообщают организаторы.
Они отмечают, что несмотря на давнюю ссору, Эмир Кустурица и Горан Брегович, которые едут в Москву со своими группами The No Smoking Orchestra и Wedding and Funeral Band, «нашли в себе силы все-таки выйти на одну сцену — и это вполне тянет на событие года».
Также сообщается, что российский рок-музыкант Гарик Сукачев не только представит собственную программу с оркестром «Кампанелла каменной звезды», но и, возможно, выступит совместно с Кустурицей и Бреговичем
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