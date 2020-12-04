Завершается проект «Зин как выставка: postcovid»

© Кураторский форум

Северо-Западный филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург) выпускает четвертый зин «Куда ведет прогулка» – последнее издание спецпроекта в рамках 2-го Кураторского форума «Зин как выставка: Postcovid».

Как сообщают авторы проекта, выставка в формате печатного издания «Куда ведет прогулка» была задумана как реакция на изоляцию и весенний запрет на свободное передвижение.

Проект исследует, как изменилось наше отношение к прогулкам: мы стали изобретательнее относиться к маршрутам от дома до магазина, начали блуждать по квартирам и перемещаться в виртуальном пространстве. Отдельное внимание в зине уделяется совместным прогулкам, которые в период пандемии небезопасны, и способам преодоления дистанции между нами.

«Зин можно читать как своеобразный путеводитель. Некоторые художники приглашают к совместному действию: Анна Белоусова — к практикам работы с телом и своими воспоминаниями в небольшой квартире в окружении вещей из детства; Татьяна Эфрусси — к прогулке по телефону по маршруту одной своей невстречи. Елизавета Коновалова делится маршрутом к конкретному месту в городе. Денис Есаков представляет документацию размышлений об опыте прогулок на ограниченной территории. У Ильи Романова — выставочное пространство комикса своих перемещений по пустынному городу, — рассказывает куратор зин-выставки Анна Козловская. — Это зин, по маршрутам которого можно передвигаться в реальности, думать о прогулке вместе и по отдельности. И возможно, несмотря на дистанцию, мы на самом деле ближе друг к другу, чем кажется?»

Зин можно получить бесплатно, заказав почтовую доставку, или взять в одном из мест публичного распространения.

Выставку будут сопровождать арт-медиации в формате чтений вслух по телефону. Они будут начинаться в 23:00 и пройдут 13, 17, 20 и 24 декабря в формате аудиозвонка.

Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга







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