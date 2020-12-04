В Фонде искусства «Голубицкое» пройдет выставка «Таманский декамерон»

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11 декабря в Фонде искусства «Голубицкое» в Краснодарском крае откроется исследовательская выставка Сергея Куликова и Николая Смирнова «Таманский декамерон» с участием Алины Десятниченко, группировки ЗИП и Владимира Мигачева.
Об этом сообщает сайт Фонда искусства «Голубицкое».
В «Декамероне» Боккаччо, напоминают организаторы выставки, группа десять молодых людей решают уединиться в загородном поместье во время эпидемии чумы 1348 года и таким образом провести двухнедельный карантин. Описанная в «Декамероне» чума была привезена в Европу из генуэзских колоний Северного Причерноморья, среди которых была и Мапа (ныне Анапа), куда она пришла из глубин Азии по Шелковому Пути. Помимо изображения пораженного эпидемией пространства, «Декамерон» — это одна из первых гуманистических и художественных утопий: герои Боккаччо, рассказывая истории в уединении, творят свои миры и образуют идеальное сообщество.
Кураторы выставки берут «Декамерон» Бокаччо как структуру, накладывая ее на территорию Таманского полуострова, замыкая путь, проделанный ренессансной пандемией.
Проект «Таманский декамерон» основан на исследовании архитектурных и образно-географических феноменов, истории двух эпидемий и гео-утопического воображения в регионе.
Участие в выставке художников, которые живут и работают на территории Таманского полуострова — также результат исследования местного контекста кураторами. Приглашенные художники выражают местный контекст и работают с темой территориальных утопий/дистопий, коммун и общин.
В экспозицию войдут материалы из архивов Таманского музейного комплекса, Темрюкского краеведческого музея, Института археологии РАН и других частных и государственных архивов, собранных во время резиденций Николая Смирнова и Сергея Куликова, работы современных художников Алины Десятниченко, Владимира Мигачева, а также инсталляция и второй выпуск газеты «Маруся-казачка», созданные группировкой ЗИП специально для выставки.
Выставка «Таманский декамерон» в Фонде искусства «Голубицкое» продлится до 3 апреля.
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