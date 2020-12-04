«Кинотеатр Гуэрра» откроется на «Ленфильме»

© «Ленфильм»

9 декабря в киноцентре киностудии «Ленфильм» начнется специальный проект «Кинотеатр Гуэрра», организованный «Ленфильмом» совместно с Международным кинофестивалем имени Андрея Тарковского «Зеркало». В программе архивная выставка и серия специальных показов фильмов, снятых по сценариям Тонино Гуэрры.

Как сообщают организаторы, проект приурочен к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры — режиссера, сценариста, поэта, соратника Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Андрея Тарковского и других великих авторов XX века.

9 декабря в 20:00 в фойе киностудии «Ленфильм» откроется выставка «И дни, когда шел снег». В экспозицию войдут аудиовизуальная инсталляция, озвученная голосами Лоры и Тонино Гуэрры, и а также архивные фотографии, предоставленнные Лорой Гуэррой, многие из которых будут представлены широкой публике впервые. Куратор выставки — Ксения Зернина, художник экспозиции — Полина Заславская, композитор — Кирилл Широков, автор видеоинсталляции — Юрий Элик.

Специально к проекту издательство «Порядок слов» выпустит календарь-каталог с редкими фотографиями Тонино Гуэрры и его друзей, представленными на выставке.

В киноцентре «Ленфильм» пройдут пять кинопоказов. 9 декабря Андрей Хржановский представит зрителям свои мультфильмы «Лев с седой бородой» (1995) и «Долгое путешествие» (1997), герои которого созданы на основе рисунков Федерико Феллини. Отреставрированная версия «Долгого путешествия» будет показана в России впервые после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале.

Также на «Ленфильме» будут показаны трагикомедия Марио Моничелли «Казанова 70» (1965) с Марчелло Мастроянни, мелодрама Витторио Де Сики «Брак по-итальянски» (1964) с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, одна из самых необычных экранизаций Андрея Платонова — «Три брата» (1980) Франческо Рози, и одна из последних работ Тонино Гуэрры в кино — фильм Тео Ангелополуса «Пыль времени» (2008).

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ







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