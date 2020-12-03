Теодор Курентзис и musicAeterna представят «Фрагменты»

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4 декабря состоится онлайн-премьера нового совместного проекта Теодора Курентзиса и musicAeterna с Sony Classical. В течение 2021 года в проекте «Fragments» («Фрагменты») будет представлена серия аудио- и видеозаписей сцен из опер, записанных во время локдауна в домашней резиденции musicAeterna, Доме радио в Петербурге.
Трансляция первой записи цикла начнется на YouTube-канале Теодора Курентзиса 4 декабря в 11:00. В исполнении musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса прозвучат прелюдия к третьему акту и ария Виолетты «Addio del passato bei sogni ridenti», солистка — сопрано Надежда Павлова.
Как сообщает пресс-служба musicAeterna, ко всем сценам создаются видеофильмы, отражающие музыкальную концепцию произведения. Над первым фильмом работала команда видеохудожников из Петербурга NOIR films, специализирующихся на создании экспериментального кино и видеоарта.
Теодор Курентзис, художественный руководитель musicAeterna:
«Это проект, о котором я мечтал долгое время... создавать оперы, когда достаточно времени, чтобы делать именно ту музыку, которую я хочу. Чтобы заботиться только об истинной сути произведения, а не о том, как лихорадочно сделать его за три дня. Так что мы ухватились за эту возможность и решили творчески использовать этот сложный период времени, который мы сейчас переживаем... когда оперные дома закрыты. Кажется, что сейчас подходящее время, чтобы найти такой подход к созданию музыки, который позволит добраться до внутренней сути музыкального текста. Этот проект — подборка фрагментов, сцен из различных опер. Мы ставили перед собой цель восстановить утраченную красоту, обилие ароматов и красок, которые были принесены в жертву мейнстриму и музыкальной индустрии».
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