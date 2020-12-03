Умер Борис Фрезинский

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Сегодня, 3 декабря, в Петербурге в возрасте 79 лет умер историк литературы Борис Фрезинский.
Об этом сообщил историк Борис Каганович.
Борис Яковлевич Фрезинский родился в 1941 году в Ленинграде, в 1964 году окончил физический факультет ЛГУ, в 1980 году защитил диссертацию по теории оптической связи. С 1967 по 1994 год преподавал высшую математику в Ленинградском электротехническом институте связи.
Одновременно занимался историей советской литературы, собиранием редких изданий 1910-х — 1920- годов, записывал воспоминания свидетелей и очевидцев советского прошлого. С 1994 года полностью переключился на литературную работу.
В сферу историко-литературных и историко-политических интересов Бориса Фрезинского входили жизнь и творчество Ильи Эренбурга, судьбы и творчество писателей группы «Серапионовы братья», политические взгляды, литературные интересы, жизнь и судьба Николая Бухарина, политическая, литературная деятельность и судьба Льва Троцкого, история левой оппозиции в ВКП(б).
С 1981 года Борис Фрезинский широко печатался в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир», «Иностранная литература», «Юность», «Звезда», «Нева», «Арион», «НЛО», «Всемирное слово», De visu, «Новая русская книга», в альманах «Поэзия», «Минувшее», «Диаспора», Russian Studies, «Сохрани мою речь» и других изданиях.
Библиография публикаций Бориса Фрезинского насчитывает около трехсот единиц, включая более 40 подготовленных им книг. Среди них полное прокомментированное издание мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1990), бесцензурное прокомментированное собрание сочинений Эренбурга в 8 томах (1991–2000), книга «Н.И. Бухарин. Революция и культура. Статьи и выступления. 1923–1936» (1993), трехтомник (совместно с В. Поповым) «Хроники жизни и творчества Ильи Эренбурга» (2001), книга «Судьбы Серапионов (2004), книга-альбом «Илья Эренбург с фотоаппаратом. 1923–1944» (2007), мемуары Елизаветы Полонской «Города и встречи: Книга воспоминаний» (2008), книга «Писатели и советские вожди» (2008), сборник статей «Наш жестокий XX век: Страницы истории и культуры» (2016).
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