Издана первая в России антология современной академической музыки

© Фирма «Мелодия»

Союз композиторов России и фирма «Мелодия» выпустили первую в истории России антология современной академической музыки после 2000-х годов.

Издание вышло на платформах Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка и YouTube Music.

Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», шесть цифровых альбомов антологии «Звуковой обзор» / Sound Review охватывают самые разные стилевые модели и техники — от минимализма до экспериментальной электронной музыки.

В издание вошли сочинения современных композиторов, чья музыка сформировала звуковой контекст последнего двадцатилетия. Среди них Александр Мосолов, Артур Лурье, Гавриил Попов, Эдисон Денисов, София Губайдулина, Арво Пярт, Валентин Сильвестров, Александр Вустин, Владимир Тарнопольский, Владимир Мартынов, Дмитрий Курляндский, Владимир Раннев, Алексей Сюмак, Павел Карманов, Настасья Хрущёва, Кузьма Бодров, Алексей Сысоев, Ольга Бочихина, Алексей Наджаров, Николай Хруст, Владимир Горлинский, Николай Попов, Анна Поспелова, Алина Подзорова, Марк Булошников, Эльмир Низамов, Антон Светличный, Денис Хоров, Александр Хубеев.

Произведения авторов антологии представлены в исполнении Московского ансамбля современной музыки и пианиста Михаила Дубова.







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