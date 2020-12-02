Независимые исследователи и государственные музеи в России
Павел Голубев о том, какие институциональные проблемы обнаружила его тяжба с Русским музеем2 декабря 2020285
12 января начнутся онлайн-лекции Школы издательского дела — образовательного проекта, посвященного независимому книгоизданию. Инициатор проекта – издательство и литературный журнал «Носорог».
Как сообщает сайт «Носорога», занятия школы продлятя до 16 февраля. На них эксперты книжной индустрии научат, как издавать книги и находить своего читателя.
Лекторы школы — Дмитрий Кузьмин, Борис Куприянов, Евгения Вежлян и другие профессионалы книжного рынка: издатели, выпускающие редакторы издательств, книжные дизайнеры, переводчики и филологи.
Они прочитают онлайн-лекции по программе, состоящей из двух частей: «Независимый книжный рынок России» и «Издательские процессы и навыки менеджера культурного проекта».
Программы школы дают знания в следующих областях:
Школа будет полезна читателям, которые хотят разобраться во всех тонкостях книжного мира, студентам гуманитарных вузов и молодым специалистам, тем, кто хочет заниматься культурным менеджментом, а также тем, кто уже причастен к книжной индустрии и хочет в ней развиваться.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:25Краснодарская «Типография» объявила программу на декабрь
16:11«Ленфильм» покажет фильм «Алиса. Волнение»
15:37«Декабрьские вечера» пройдут в онлайн-формате
15:08«Носорог» запускает Школу издательского дела
13:35Умер Борис Плотников
13:00Названы лауреаты «Золотого Трезини — 2020»
12:36В Архангельске пройдет выставка «Климат и люди: меняемся вместе»
11:51Михаил Агранович стал лауреатом премии «Белый квадрат»
11:09Открылась выставка номинантов Премии Сергея КурёхинаВсе новости
Павел Голубев о том, какие институциональные проблемы обнаружила его тяжба с Русским музеем2 декабря 2020285
Очень далекие дали: путешествие по вселенной импровизации вместе с московским трио экспериментального джаза2 декабря 2020458
Что делать кураторам с огромным старым пространством, которое когда-то было религиозной постройкой? Например, устроить там «Бесконечную выставку»2 декабря 2020293
Александр Скидан об «Античных стихах» Елены Зейферт1 декабря 20201097
Лидер группы OQJAV о новом альбоме «Кромешна» и о том, как он стал киноактером1 декабря 20201373
Валерий Гергиев исполнил в «Зарядье» новое сочинение Родиона Щедрина, посвященное Майе Плисецкой30 ноября 20201879
Встреча учительницы биологии и человека-амфибии в фотопроекте Каролины Дутки и Валентина Сидоренко30 ноября 20201264
К выходу трехтомника «Иосиф Бродский в Риме»27 ноября 20208651
«Vanitas». Фотопроект поэта Юрия Угольникова и художницы Ксении Башмаковой27 ноября 20202980
Андрей Мирошниченко объясняет, что агрессия в соцсетях — это просто чужой бизнес. И призывает к осознанию этого факта и регуманизации27 ноября 20205364
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева27 ноября 202020737
Памяти Сергея Бархина27 ноября 20202838