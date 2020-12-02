«Носорог» запускает Школу издательского дела

12 января начнутся онлайн-лекции Школы издательского дела — образовательного проекта, посвященного независимому книгоизданию. Инициатор проекта – издательство и литературный журнал «Носорог».

Как сообщает сайт «Носорога», занятия школы продлятя до 16 февраля. На них эксперты книжной индустрии научат, как издавать книги и находить своего читателя.

Лекторы школы — Дмитрий Кузьмин, Борис Куприянов, Евгения Вежлян и другие профессионалы книжного рынка: издатели, выпускающие редакторы издательств, книжные дизайнеры, переводчики и филологи.

Они прочитают онлайн-лекции по программе, состоящей из двух частей: «Независимый книжный рынок России» и «Издательские процессы и навыки менеджера культурного проекта».

Программы школы дают знания в следующих областях:

специфика независимого российского книжного рынка;

сегменты независимого книжного рынка: кто, что и для кого выпускает;

книгоиздание: как найти верную траекторию, придумать книжную серию, определить тираж, подобрать типографию и заинтересовать магазины;

эксперименты и тренды в книжном дизайне;

продвижение книг и журналов, маркетинговые стратегии, коллаборации и информационное партнерство.



Школа будет полезна читателям, которые хотят разобраться во всех тонкостях книжного мира, студентам гуманитарных вузов и молодым специалистам, тем, кто хочет заниматься культурным менеджментом, а также тем, кто уже причастен к книжной индустрии и хочет в ней развиваться.







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