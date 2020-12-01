Названы лауреаты «Золотого Трезини — 2020»

© «Золотой Трезини»

1 декабря в Официальной гостинице Государственного Эрмитажа были подведены итоги Третьего архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Стали известны победители в 20 основных и нескольких специальных номинациях, ряд проектов отмечен Золотыми дипломами, специальными дипломами и дипломами Honourable Mention.

Конкурс «Золотой Трезини» учрежден в 2018 году. Девиз конкурса — «Архитектура как искусство». Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

В Третьем международном конкурсе «Золотой Трезини» приняли участие 744 проекта из 59 стран и административных регионов. Чтобы определить победителя, международное жюри оценило 60 проектов.

В жюри конкурса входят архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура (лауреат Притцкеровской премии 2011 года), Тойо Ито (лауреат Притцкеровской премии 2013 года), Рикардо Бофилл, главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони и еще более 200 экспертов из 31 страны.

Победители конкурса «Золотой Трезини — 2020» (основные номинации)

●Лучший архитектурный проект музея

Музей в деревне Синьфу (Китай, провинция Сычуань), IND architects

●Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции

Выставка «Студия 44. Анфилада» (Россия, Петербург), «Витрувий и Сыновья»

●Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции

Консервация и реставрация интерьера Церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца (Россия, Петербург), музей-заповедник «Царское Село»

●Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса

Meltzer Hall (Россия, Петербург), архитектурное бюро «Студия 44», застройщик Alfa Faberge

●Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса

EGODOM на Новоалексеевской улице (Россия, Москва), «Архитектурная мастерская Сергея Скуратова»

●Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса

Zomerhofkwartier (Нидерланды, Роттердам), Orange Architects

●Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса

Wohnregal (Германия, Берлин), FAR frohn&rojas

●Лучший проект общественного здания или сооружения

SML, Senezh Management Lab (Россия, Московская область), MADMA urbanism+landscape

●Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения

PolyCuboid (Япония, Химедзи), KTX archiLAB

●Лучший проект общественного пространства

Книжный магазин «Лиговский, 105» (Россия, Петербург), Spirin architects

●Лучший реализованный проект общественного пространства

Остров Новая Голландия, второй этап (Россия, Петербург), West 8

●Лучший проект частного дома

«Дом без границ» (Россия, Ленинградская область), мастерская Д12 совместно с архитектором Татьяной Соловьевой

●Лучший построенный частный дом

Castaños House (Аргентина, Буэнос-Айрес), архитекторы Мария Белен Гарсия Боттацини и Екатерина Кюнцель

●Лучший проект озеленения и ландшафтного дизайна

«Аникин» (Россия, Пенза), студия DEREVO PARK

●Лучший реализованный проект озеленения и ландшафтного дизайна

Сад на крыше в Методистском женском колледже (Австралия, Мельбурн), Taylor Cullity Lethlean (TCL)

●Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома

«Интерьер с историей» (Россия, Москва), Oleg Klodt architecture & design

●Лучший студенческий архитектурный проект

Оздоровительный комплекс на базе минеральных источников Джилы-Су (Россия, Кабардино-Балкарская республика), Кантемир Езиев, СПбГАСУ

●Лучший студенческий проект общественного пространства

Архитектурная концепция современного городского кладбища (Россия, Челябинск), Южно-Уральский государственный университет

●Лучший реализованный проект фасада или интерьера с использованием керамики

Фарфоровый интерьер храма-памятника в честь Всех Святых (Беларусь, Минск), архитектор Максим Винницкий

●Лучший реализованный проект дизайна интерьера с использованием произведения искусства

«Увядающая красота» (Россия, Москва), архитектор Алексей Бочков

Полностью список лауреатов 2020 года на сайте конкурса.

Лучшие проекты участников «Золотого Трезини — 2020» пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости. Даты приема заявок на конкурс «Золотой Трезини —2021» будут объявлены в первом квартале 2021 года.

Генеральный партнер конкурса «Золотой Трезини» — Государственный музей истории Санкт-Петербурга







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