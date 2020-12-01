Открылась выставка номинантов Премии Сергея Курёхина

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До 13 декабря в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина в Петербурге проходит выставка работ номинантов Премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина за 2019 год.
Премия ежегодно вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают экспериментальные принципы, сформулированные в 1990-е Сергеем Курёхиным. Выставка проводится с 2009 года и формируется на основе поданных заявок, прошедших отбор в лонг-лист.
В этом году в лонг-лист вошел 51 проект из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Краснодара, Хельсинки и других городов в 10 номинациях: Гран-при «Поп-Механика», «Лучшее произведение визуального искусства», «Лучший медиа объект», «Лучший кураторский проект», «Искусство в общественном пространстве», «Лучший текст о современном искусстве», почетная номинация «SKIF» (музыкальный экспериментальный проект) и новая номинация — «Science Art Project».
Также ежегодно специальный приз вручает Французский институт. Обладателем этого приза за 2019 год стал Владимир Абих с проектом «Thousands of Poetry Hide». Кроме того, в этом году специальный приз вручит WAVA (World Association of Visual Arts).
Церемония вручения Премии имени Сергея Курёхина состоится в декабре, подробности скоро появятся на сайте Центра Курёхина. Там же в электронном каталоге представлены работы номинантов XI Премии имени Сергея Курёхина.
Премия имени Сергея Курёхина за 2019 год и выставка работ номинантов премии организованы АНО «Поп-Механика» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и проходят в рамках фестиваля «Арт-Механика»
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