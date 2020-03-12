Объявлен лонг-лист премии Сергея Курёхина

© Премия Сергея Курёхина

11 марта организаторы премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина объявили лонг-лист номинантов за 2019 год.

Список приводится на сайте премии. В него вошел 51 проект из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Краснодара, Хельсинки и других городов в семи конкурсных номинациях:

Гран-при «Поп-Механика» (перформанс, синтетический проект, возможно с участием живой музыкальной составляющей);

«Лучший кураторский проект»;

«Лучшее произведение визуального искусства»;

«Лучший медиа-объект»;

«Искусство в общественном пространстве»;

«Лучший текст о современном искусстве»;

«Science art проект».

Лонг-лист в почетной номинации SKIF будет объявлен позднее. В конкурсе на соискание премии приняли участие российские и зарубежные авторы, произведения и проекты которых были реализованы с января по декабрь 2019 года. Номинация «Science art проект» в этом сезоне введена впервые.

Церемония награждения лауреатов 11-го сезона премии состоится 26 апреля на Мальцевском рынке. Режиссер церемонии – Николай Комягин, лидер группы Shortparis.

Ежегодная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина была учреждена в 2009 году Центром современного искусства имени Сергея Курёхина совместно с Благотворительным Фондом Сергея Курёхина. Премия вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают прогрессивные идеи, сформулированные еще в 1990-е годы Сергеем Курёхиным.

Основная задача премии — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса российского искусства и его интеграция в международную культурную среду.



















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU