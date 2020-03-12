Объявлен лонг-лист премии Сергея Курёхина

«Машины в конечном счете выиграют»
Крис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии12 марта 2020327
11 марта организаторы премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина объявили лонг-лист номинантов за 2019 год.
Список приводится на сайте премии. В него вошел 51 проект из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Краснодара, Хельсинки и других городов в семи конкурсных номинациях:
Лонг-лист в почетной номинации SKIF будет объявлен позднее. В конкурсе на соискание премии приняли участие российские и зарубежные авторы, произведения и проекты которых были реализованы с января по декабрь 2019 года. Номинация «Science art проект» в этом сезоне введена впервые.
Церемония награждения лауреатов 11-го сезона премии состоится 26 апреля на Мальцевском рынке. Режиссер церемонии – Николай Комягин, лидер группы Shortparis.
Ежегодная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина была учреждена в 2009 году Центром современного искусства имени Сергея Курёхина совместно с Благотворительным Фондом Сергея Курёхина. Премия вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают прогрессивные идеи, сформулированные еще в 1990-е годы Сергеем Курёхиным.
Основная задача премии — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса российского искусства и его интеграция в международную культурную среду.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:39Премия «НОС-2020» начинает прием заявок
16:47Суд в Москве оштрафовал BBC World News
16:00Художников приглашают принять участие в выставке «Искусство быть»
15:10Башкирская опера представит «Аттилу» в Большом театре
13:43Премия «Просветитель» открывает сезон
13:04В Москве открывается магазин винила Enthusiast Records
11:56Объявлен лонг-лист премии Сергея Курёхина
Вчера
17:47Журнал «Звезда» оказался на грани закрытия
17:22Выходит сборник «Будущее российской экономики»Все новости
Крис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии12 марта 2020327
Баритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона11 марта 20201027
«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»11 марта 20202158
Известный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?11 марта 20201832
Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие11 марта 20201544
Тоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов11 марта 20201895
Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России10 марта 20202203
Итальянский профессор Клаудиа Пиералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе10 марта 20202032
Что смотреть на «Духе огня» в Москве10 марта 20201235
Моторная техно-романтика от ключевого участника московской инди-группы EIMIC10 марта 2020984
Никита Елисеев о книге Кэрил Эмерсон «Очерки по русской литературной и музыкальной культуре»10 марта 20201578
Алена Карась о «Чайке» Оскараса Коршуноваса в МХТ6 марта 20204908