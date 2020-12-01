Присужден приз музыкальных критиков

© Свердловская филармония

Сегодня, 1 декабря, Ассоциация музыкальных критиков (АМК) назвала лауреата ежегодной премии по итогам сезона 2019/20. Им стал Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса.

Как сообщает сайт АМК, оркестр награждается за смелость и концептуальность симфонических программ сезона 2019/2020, включая «Турангалилу» Оливье Мессиана и «Плот "Медузы"» Ханса Вернера Хенце.

«Событиями сезона стали выступления коллектива, состоявшиеся в Екатеринбурге, Петербурге и Москве, — говорится в сообщении. — Прозвучали масштабные и редкоисполняемые партитуры ХХ века — симфония "Турангалила" Оливье Мессиана (1948), отразившая интерес ведущих европейских художников к Востоку, и оратория "Плот "Медузы" Ханса Вернера Хенце (1968) — знаковое произведение леворадикальной направленности».

Приз Ассоциации музыкальных критиков вручается с 2015 года за достижения в области музыкального и музыкально-театрального искусства в истекшем сезоне.

Помимо Уральского академического филармонического оркестра в шорт-лист в этом году входили Богдан Волков, Владимир Юровский, Издательство Яромира Хладика и спектакль «Садко» Большого театра.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU