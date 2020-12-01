Ярмарка non/fiction проведет онлайн-уикенды

© Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction в этом году будет проходить в новом формате – non/fiction/weekend/online. Онлайн-уикенды состоятся 5-6 и 12-13 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба non/fiction.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации 22-я ярмарка, которая должна была состояться в конце 2020 года, перенесена на будущую весну. Ярмарку планируется провести в традиционном формате в Гостином дворе 24–28 марта 2021 года.

Тем не менее эксперты, участники и организаторы ярмарки решили провести ее и в этом году.

5, 6, 12 и 13 декабря в онлайн-формате будут проходить встречи с известными российскими и зарубежными писателями, публицистами, деятелями науки и культуры. Среди участников программы Светлана Алексиевич (Беларусь), Франс де Вааль (Нидерланды), Евгений Водолазкин (Россия), Карло Гинзбург (Италия), Оливия Лэнг (Великобритания), Павел Пепперштейн (Россия), Людмила Улицкая (Россия), Карл Циммер (США) и Леонид Юзефович (Россия).

Программу non/fiction/weekend/online вместе с оргкомитетом ярмарки non/fiction подготовили:

Альянс независимых издателей и книгораспространителей (издательства Libra, «Арсис», «Выргород», «Гонзо», «Желтый двор», «Культурная революция», «Ноократия», «Симпозиум»),

редакция Елены Шубиной,

издательство АСТ,

издательство Inspiria,

издательство Ad Marginem,

издательство «Альпина нон-фикшн»,

издательство «Новое литературное обозрение»,

издательская группа «РИПОЛ Классик»,

издательство «Время»,

Музей современного искусства «Гараж»,

издательский дом НИУ ВШЭ,

нарисованный театр Рузанны Мовсесян.



Полное расписание мероприятий и ссылки на онлайн-трансляции в ближайшее время появятся на сайте ярмарки non/fiction.

Ежегодно в преддверии non/fiction члены экспертного совета ярмарки формируют топ-листы из числа вышедших в текущем году книг. На сайте ярмарки опубликованы топ-листы 2020 года:



Кроме того, в этом году ярмарка non/fiction впервые в своей истории выйдет за пределы Москвы: с 4 по 6 декабря в книжных магазинах городов России будет проводиться акция «non/fiction в городе». В эти дни книги, которые издательства готовили специально к ярмарке, будут продаваться в магазинах со скидкой 10%.

В акции «non/fiction в городе» примут участие:

Екатеринбург – «Пиотровский»

Казань – «Смена»

Краснодар – «Кот ученый», «Чарли»

Красноярск – «Бакен», «Маленькая мечта»

Москва – MONITOR BOX, Primus Versus, «БукВышка», «Гиперион», «ДоброЛавка», «Маршак», «Москва», «Носорог», «Пархоменко», «Пионер», «Фаланстер», «Ходасевич», «Циолковский», «Чук и Гик»

Набережные Челны – «Иначе говоря»

Новосибирск – «Перемен»

Пермь – «Пиотровский»

Рязань – «Интерробанг»

Петербург – «Все свободны», «Желтый двор», «Мост», «НЛО», «Подписные издания», «Порядок слов», «Свои книги»

Тула – «Свидетель»

Тюмень – «Никто не спит»



В этих магазинах, список которых продолжает пополняться, можно будет приобрести книги, вошедшие в топ-листы ярмарки non/fiction в 2020-м году. Также в этих магазинах будет организована специальная выкладка самых новых книг издательств.







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