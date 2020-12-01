Ярмарка non/fiction проведет онлайн-уикенды

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Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction в этом году будет проходить в новом формате – non/fiction/weekend/online. Онлайн-уикенды состоятся 5-6 и 12-13 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба non/fiction.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации 22-я ярмарка, которая должна была состояться в конце 2020 года, перенесена на будущую весну. Ярмарку планируется провести в традиционном формате в Гостином дворе 24–28 марта 2021 года.
Тем не менее эксперты, участники и организаторы ярмарки решили провести ее и в этом году.
5, 6, 12 и 13 декабря в онлайн-формате будут проходить встречи с известными российскими и зарубежными писателями, публицистами, деятелями науки и культуры. Среди участников программы Светлана Алексиевич (Беларусь), Франс де Вааль (Нидерланды), Евгений Водолазкин (Россия), Карло Гинзбург (Италия), Оливия Лэнг (Великобритания), Павел Пепперштейн (Россия), Людмила Улицкая (Россия), Карл Циммер (США) и Леонид Юзефович (Россия).
Программу non/fiction/weekend/online вместе с оргкомитетом ярмарки non/fiction подготовили:
Полное расписание мероприятий и ссылки на онлайн-трансляции в ближайшее время появятся на сайте ярмарки non/fiction.
Ежегодно в преддверии non/fiction члены экспертного совета ярмарки формируют топ-листы из числа вышедших в текущем году книг. На сайте ярмарки опубликованы топ-листы 2020 года:
Кроме того, в этом году ярмарка non/fiction впервые в своей истории выйдет за пределы Москвы: с 4 по 6 декабря в книжных магазинах городов России будет проводиться акция «non/fiction в городе». В эти дни книги, которые издательства готовили специально к ярмарке, будут продаваться в магазинах со скидкой 10%.
В акции «non/fiction в городе» примут участие:
В этих магазинах, список которых продолжает пополняться, можно будет приобрести книги, вошедшие в топ-листы ярмарки non/fiction в 2020-м году. Также в этих магазинах будет организована специальная выкладка самых новых книг издательств.
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