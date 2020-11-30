Зимний книжный фестиваль пройдет в Национальной библиотеке РТ

© Центр современной культуры «Смена»

12 и 13 декабря Центр современной культуры «Смена», Национальная библиотека Республики Татарстан и Фонд «Живой город» проведут в Казани 13-й Зимний книжный фестиваль. Его основной площадкой станет обновленное здание Национальной библиотеки РТ (Пушкина, 86).

Как сообщают организаторы, в этом году из-за пандемии они решили скорректировать формат фестиваля, сохранив его основную идею. Изменения коснутся всех частей фестиваля: книжной ярмарки, лекционной, детско-семейной и культурной программы. Вход на фестиваль будет возможен только по бесплатной предварительной регистрации с привязкой ко времени.

На книжной ярмарке в Национальной библиотеке РТ будет представлено 20 стендов с книгами российских издательств, а также откроется книжный магазин «Смена». Гости фестиваля смогут принять участие в серии лабораторий по расшифровке, переводу и оцифровке дневников, хранящихся в фондах Национальной библиотеки РТ.

В онлайн- и офлайн-режиме пройдет образовательная часть Зимнего книжного фестиваля — совместные события с издательствами «Высшая школа экономики», Ad Marginem, «Альпина нон-фикшн» и премией «Просветитель».

Куратором и автором музыкальной части фестиваля стал участник группы «Елочные игрушки», экс-участник проектов 2H company и СБПЧ Александр Зайцев. Он займется музыкальным оформлением ярмарки, а в параллельной программе даст концерт и представит саунд-инсталляцию в доме Зинаиды Ушковой.

Кроме того, в расписании фестиваля восемь специальных проектов. Среди них проект об истории и современности дома Зинаиды Ушковой, новая издательская серия, лаборатория для писателей и художников, музыкальные коллаборации и исследование.

Полностью программа Зимней книжной ярмарки опубликована на сайте Центра современной культуры «Смена».







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