«Гараж» объявил публичную программу к выставке Томаса Сарасено

Вид инсталляции Томаса Сарасено «Движущие атмосферы» в Музее современного искусства «Гараж». Москва, 2020 © Алексей Народицкий / Музей современного искусства «Гараж»

1 декабря встреча с аргентинским художником Томасом Сарасено откроет публичную программу к его выставке «Движущие атмосферы», которая с сентября проходит в Музее современного искусства «Гараж» в Москве.

Artist talk Томаса Сарасено начнется в 19:30 и будет транслироваться на YouTube-канале музея «Гараж».

Встреча посвящена истории междисциплинарного сообщества — аэроцена — и другим его проектам по освоению воздушного пространства. Куратор Ярослав Воловод поговорит с художником о том, что представленная в музее «Гараж» скульптура «Движущие атмосферы» может означать для полетов будущего.

На 9 декабря запланирована лекция историка архитектуры Александры Селивановой о проектах освоения неба и космоса эпохи советского авангарда.

Занятия ридинг-группы «Будущее в аэроцене: воздух как интерфейс для жизни» будут проходить до 14 февраля 2021 года — последнего для работы выставки Томаса Сарасено «Движущие атмосферы».







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